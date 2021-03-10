Убил кота прямо на глазах у владельца: всплыли новые детали об одесском живодере

Полицейские Одессы расследуют убийство кота в Царском селе по статье о жестоком обращении с животным.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В правоохранительные органы с заявлением обратился 60-летний мужчина и попросил принять меры к соседу, который якобы у него на глазах камнем убил его кота", - рассказали в полиции.

В правоохранительном ведомстве отметили, что для объективной проверки указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 (Жесткое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Часть 1 статьи 299 УК Украины, жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению действий, которые имеют признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий - наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в ЮАР охотница подстрелила и вырезала сердце жирафу, назвав его "валентинкой" на 14 февраля.