В ЮАР охотница вырезала сердце жирафу, назав его "валентинкой" на 14 февраля (фото)

В Южноафриканской республике (ЮАР) 32-летняя охотница Мерелиз ван дер Мерве (Merelize van der Merwe) получила от мужа на День святого Валентина подарок - возможность убить жирафа, вырезать его сердце, а из шкуры сделать коврик.

Об этом сама ван дер Мерве написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько велико сердце жирафа? Я абсолютно на седьмом небе от счастья с моим большим подарком валентинкой!!!", - написала она на своей странице в соцсети Facebook 14 февраля и опубликовала фотографии, на которых она позирует с сердцем убитого животного в руках.

Как пишет британский таблоид "Daily Mirror", убийство жирафа было подарком ее "замечательного" мужа, который "потратил 1500 фунтов стерлингов (около 59тыс. грн), чтобы осуществить ее пятилетнюю мечту".

Издание отмечает, что 32-летняя ван дер Мерве, убившая около 500 животных, включая львов, леопардов и слонов, сказала, что опубликовала эти фотографии, чтобы понасмехаться над борцами за права животных.

"Я не уважаю их - я называю их мафией", - сказала она таблоиду, рассказывая о поездке.