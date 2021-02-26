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В ЮАР охотница вырезала сердце жирафу, назав его "валентинкой" на 14 февраля (фото)

В ЮАР охотница вырезала сердце жирафу, назав его "валентинкой" на 14 февраля (фото)
02:34 Сегодня Телеграф страница в Facebook van der Merwe

В Южноафриканской республике (ЮАР) 32-летняя охотница Мерелиз ван дер Мерве (Merelize van der Merwe) получила от мужа на День святого Валентина подарок - возможность убить жирафа, вырезать его сердце, а из шкуры сделать коврик.

Об этом сама ван дер Мерве написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько велико сердце жирафа? Я абсолютно на седьмом небе от счастья с моим большим подарком валентинкой!!!", - написала она на своей странице в соцсети Facebook 14 февраля и опубликовала фотографии, на которых она позирует с сердцем убитого животного в руках.

охотница_жираф_фото van der Merwe

Как пишет британский таблоид "Daily Mirror", убийство жирафа было подарком ее "замечательного" мужа, который "потратил 1500 фунтов стерлингов (около 59тыс. грн), чтобы осуществить ее пятилетнюю мечту".

Издание отмечает, что 32-летняя ван дер Мерве, убившая около 500 животных, включая львов, леопардов и слонов, сказала, что опубликовала эти фотографии, чтобы понасмехаться над борцами за права животных.

охотница_жираф_фото van der Merwe

"Я не уважаю их - я называю их мафией", - сказала она таблоиду, рассказывая о поездке.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Сердце, ЮАР, Убийство, Жираф, День Святого Валентина, 14 февраля, охотница.
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