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В Одессе мужчина задушил соседского кота и стал антигероем сети (видео 18+)

В Одессе мужчина задушил соседского кота и стал антигероем сети (видео 18+)
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Одессе в Царском селе мужчина поймал и зверски удушил соседского кота. 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса". 

Это заметили владельцы питомца и потребовали вернуть животное, на что мужчина заявил, что кота он придушил за то, что тот якобы "все об**рал и об**сал". Тело животного, по его словам, он положил в пакет и идет выбрасывать.  

Хозяева обратились в полицию и пошли требовать вернуть труп домашнего любимца, однако жена соседа настойчиво заявила, что никакого кота у них нет и ничего она не знает. 

Тем не менее, позже оказалось, что зверский поступок мужчины запечатлели камеры наблюдения. Соответствующее видео можно посмотреть в Телеграм-канале "Телеграфа" по ссылке

Пользователи сети после увиденного не стали скрывать свое возмущение: 

Как сообщалось ранее, житель Львова публично призывал к жестокому обращению с животными. По данному факту завели уголовное производство.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Одесса, Коты, Живодер.
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