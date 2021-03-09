В Одессе мужчина задушил соседского кота и стал антигероем сети (видео 18+)

В Одессе в Царском селе мужчина поймал и зверски удушил соседского кота.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Это заметили владельцы питомца и потребовали вернуть животное, на что мужчина заявил, что кота он придушил за то, что тот якобы "все об**рал и об**сал". Тело животного, по его словам, он положил в пакет и идет выбрасывать.

Хозяева обратились в полицию и пошли требовать вернуть труп домашнего любимца, однако жена соседа настойчиво заявила, что никакого кота у них нет и ничего она не знает.

Тем не менее, позже оказалось, что зверский поступок мужчины запечатлели камеры наблюдения. Соответствующее видео можно посмотреть в Телеграм-канале "Телеграфа" по ссылке.

Пользователи сети после увиденного не стали скрывать свое возмущение:

Как сообщалось ранее, житель Львова публично призывал к жестокому обращению с животными. По данному факту завели уголовное производство.