Украинец в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными: полиция начала расследование

27 февраля, полицейские обнаружили в соцсети пост жителя Львова, в котором тот публично призывал к жестокому обращению с животными. По данному факту завели уголовное производство.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Львовщины.

Согласно закону, статья за "жестокое обращение с животными" карается штрафом до 3 405 000 гривен, арестом до полугода, либо заключением на три года. В то же время расследование на данный момент ведется.

Стоит отметить, что сам пост в Фейсбуке волонтера Романа Верхоляка, который и вызвал скандал в сети был заблокирован, но появилось разъяснение автора.

"Предыдущий пост, который заблокировали по жалобам определенных недочеловеков, набрал большие обороты. Откровенно меня шокировала тупость многих, и удивила адекватность еще большего количества владельцев домашних животных, которые после поста начали писать в личку, чтобы выяснить ситуацию", - написал мужчина.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из фото необычной дружбы между животными.