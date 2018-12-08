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Суббота, 08.12.2018
Замечательные примеры необычной дружбы между животными (Фото)
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Замечательные примеры необычной дружбы между животными (Фото)

Межвидовая дружба в мире животных - невероятно замечательное и трогательное явление, задевающее за живое всех, кто является этому свидетелем! Поросята с собаками, обезьяны с капибарами, пони с кошками, собаки с зебрами, кролики с черепахами... Каких только животных дуэтов не увидишь в нашем прекрасном мире! Взгляните на эти прелестные фотографии, свидетельствующие о том, что любви и дружбе не только все возрасты, но и все виды животных покорны!
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Черепахи, Собаки, Животные, Дружба, Кошки, Обезьяны, Дружба между животными.
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