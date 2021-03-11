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"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
10:50 Сегодня Телеграф

Зоозащитники Житомирской области призывают коллег со всей Украины, а также неравнодушных граждан присоединиться к акции "Катюзі по заслузі". Ее цель – обратить внимание на вопиющий случай в селе Харитоновка. Один из местных жителей в своем дворе организовал настоящую живодерню, где жестоко расправлялся с собаками и котами, а их мясо... съедал. И хоть в дело вмешалась полиция, сельчане беспокоятся, что дело замнут, а им придется дальше жить в постоянном страхе рядом с таким необычным соседом.

В сарае – удавка, ножовка, бензопила, в мешке – останки собак

Началась история еще в середине февраля, когда жителям Харитоновки на Житомирщине надоело мириться с исчезновением шариков и мурок, как домашних, так и без постоянного места жительства. Последней каплей стала пропажа овчарки Альфы, которую три года назад волонтеры из райцентра Коростышев забрали с улицы и пристроили в этом селе. Собака даже спасла жизнь своей новой хозяйке – нашла и привела ее мужа к месту, где женщине во время прогулки стало плохо с сердцем.

"Три недели назад звонит мне в слезах Татьяна и говорит, что Альфа пропала, когда она на минутку забежала к приятельнице, что живет напротив ее крестника Дениса, – рассказывает "Телеграфу" руководитель общественной организации "Права животных" Елена Мартынюк. – Альфу искали весь вечер, ночь и на следующий день, но безуспешно. Татьяна и у Дениса спрашивала, не видел ли он собаку, а тот, смеясь ответил: "Ищи, крестная, ищи". У него во дворе она заметила кровь и заподозрила, что парень мог что-то сделать с овчаркой. Я посоветовала ей вызывать полицию, потом и сама звонила на "102", приехала из Коростышева в Харитоновку. Дождались мы правоохранителей, зашли во двор, там сарай, а в нем увидели просто ужас – настоящую живодерню, все залито кровью, куча инструментов – удавка, топоры, ножовка, бензопила, в мешке – останки собак, среди которых была и Альфа".

Это были не все находки. На домашней кухне правоохранители и волонтеры обнаружили емкости с собачьим мясом и потрохами, холодильник был забит тушками животных. Хозяин – 27-летний Денис в общении с гостями был невозмутим, и не скрывал своих странных пищевых предпочтений, дескать, а это лучше, чем употреблять алкоголь и курить сигареты. Молодого мужчину в тот вечер задержали, так как его действия расценили как жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

"Житель Харитоновки убивал на своей территории животных, как бездомных, так и соседских, заманивая их себе во двор, а в дальнейшем употреблял их мясо в пищу и пытался угощать других, – так по горячим следам комментировал происшествие начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник. – С места событий следственно-оперативная группа изъяла ряд доказательств, подтверждающих это – как орудия, с помощью которых мужчина разделывался с собаками, так и их останки. Именно поэтому открыто уголовное производство по такой статье, также мужчину ждет проведение психиатрической экспертизы".

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Правоохранители подчеркнули, что ранее молодой мужчина к ответственности не привлекался, хотя и измывался над животными не в первый раз. Просто на него, по всей видимости, никто не заявлял.

Кому по вкусу борщ с домашним любимцем?

После визита правоохранителей спокойствие в Харитовновке установилось ненадолго, уже через несколько дней Денис вернулся в село, поскольку суд избрал для него меру пресечения "круглосуточный домашний арест". Странности не заставили себя ждать: то на его подворье среди ночи запылает огромный костер, ставя под угрозу дома поблизости, то прямо под ноги к соседке, которая рассказала о художествах односельчанина полиции и СМИ, прилетит из-за забора самодельный тесак, то на окраине села найдут недавно заколотую в сердце собаку, замотанную пленкой и прикрытую сверху детским пальто.

"6 марта мы хотели провести митинг, чтобы привлечь внимание общественности к массовому жестокому убийству с пытками домашних и бездомных животных, но сделать нам это помешало введение карантинных ограничений, – отмечает Елена Мартынюк. – Но уверена, что многие люди нас поддержат и будут требовать справедливого решения суда. А пока на живодера даже не надели браслет, и он может в любое время выйти за пределы своего двора. Этот человек наслаждается своей безнаказанностью, а еще имеет доступ к колющим и режущим предметам. Люди боятся ночами спать. Почему одно чудовище должно держать в страхе все село?! Обращаюсь к каждому, кто пытается оправдать этого человека. Если бы он съел вашего домашнего любимца или принес вам сваренный борщ из вашего породистого котика или песика, вы бы его тоже оправдывали?!"

В Харитоновке поговаривают, что жестокость к братьям меньшим Денис проявлял чуть ли не с детства и даже не гнушался убивать любимцев родных людей. В частности, лишил жизни двух собак своего дяди. Приводили в эфире выпуска "Надзвичайних новин" сельчане и другие факты. К примеру, Лилия Степурко посетовала, что лишилась восьми котов, которые пропадали при невыясненных обстоятельствах. А харитоновский сельский голова Зинаида Зубленко рассказала, что несколько лет назад за домом Дениса обнаружили шалаш с черепом собаки на палке. Мать его тогда якобы все списала на проблемы с наркотиками и даже попросила организовать лечение сына. Но дальше разговоров дело не пошло. Жители Харитоновки на камеру также вспоминают: мужчина хвастался, что "пробовал разное мясо, не пробовал только людское", а еще боятся, что "сегодня он убивает котов и собак, а завтра, не дай Бог, убьет чьего-то ребенка".

Также Елена призвала всех односельчан Дениса не молчать, если они слышали голоса животных, которых мучали, или лишились своего питомца. Мол, следует обращаться в полицию, и когда дойдет дело до суда – не бояться давать показания. Пока же зоозащитники ищут адвоката для представления интересов людей, собаки и кошки которых нашли свою смерть во дворе односельчанина. Надеются волонтеры и на вмешательство прокуратуры. Этот надзорный орган настаивает, что с учетом тяжести преступления и общественного резонанса подозреваемого в жестоком обращении с животными стоит взять под стражу. Но пока апелляционная жалоба на этот счет не рассмотрена.

Если причастность 27-летнего Дениса к массовой гибели животных будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.

***

К слову, в конце февраля 2021 года Вольнянский районный суд поставил точку в деле 25-летней местной жительницы, которая не только издевалась над животными (била, душила, разрывала на куски), но и снимала это на видео. В сети гуляют и ролики порнографического характера с участием братьев наших меньших. Молодой женщине предстоит "отсидеть" 5,5 лет. Ее 52-летний "напарник", который помогал со съемками, получил условный срок.

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Катерина Данилина-Левочко
Автор: Катерина Данилина-Левочко
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Житомирская область, Животные, Живодер.
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