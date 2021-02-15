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"Привет всем живодерам": под Одессой жители села ополчились против женщины, устроившей показательную казнь хаски (видео)

"Привет всем живодерам": под Одессой жители села ополчились против женщины, устроившей показательную казнь хаски (видео)
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф

В одном из сел на Одесчине разгорается конфликт вокруг жестокого убийства собаки. Местные жители угрожают самолично наказать обидчицу животного

Об этом сообщает telegram-канал "Perepichka News".

"Если не будет работать полиция, будет работать улица". 12 января жительница одного из сел Одесской области устроила показательную казнь хаски. Она убила собаку, аргументируя это тем, что собака поела ее куриц. Местные зоозащитники за словом в карман не полезли и припугнули самосудом — под домом женщины сожгли покрышки, написали на заборе слово "мразь" и забросали двор пиротехникой. Так анонимусы передали "привет всем живодерам". Преступление и наказание, - информирует PN.

Стоит отметить, не все пользователи соцсетей одобрили поступок зоозащитников. В интернете разгорелась вечная война любителей и противников животных.

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Напомним, 18 января Шевченковский суд Киева не нашел состава преступления в действиях известного догхантера Алексея Святогора.  Его подозревают в призывах к убийству бездомных животных и публичных заявлениях об их уничтожении с особой жестокостью.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Одесса, Хаски, Самосуд, Живодер.
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