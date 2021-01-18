Суд в Киеве признал невиновным догхантера Алексея Святогора

Шевченковский суд Киева не нашел состава преступления в действиях известного догхантера Алексея Святогора.

Как сообщает журналистка Ярослава Парака, такое решение суд вынес 18 января.

Его обвиняли в совершении уголовного преступления по ч. 2 и 3 статьи 300 УК ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию").

Суд с обвинениями не согласился, сославшись на то, что прокуратура не предоставила веских доказательств действий Святогора.

Таким образом, его признали невиновным и оставил гражданский иск без рассмотрения

Святогор был задержан в июне 2019 года. Его подозревают в призывах к убийству бездомных животных и публичных заявлениях об их уничтожении с особой жестокостью.

Сам Святогор подтвердил информацию об оправдательном решении суда.

Напомним, в Киеве мужчина зверски избил щенка и выбросил его на мороз.