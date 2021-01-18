В Киеве неадекват избил щенка и выбросил на мороз: что известно о судьбе животного

В воскресенье, 17 января, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявская, неадекватный мужчина избил и выбросил мелкого черного щенка на мороз.

Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Согласно предоставленным данны, личность мужчины удалось установить. Им оказался местный житель Шевченко Игорь Владимирович.

В то же время щенка еще ищут.

Стоит отметить, что в шоке животное могло убежать на сотни метров.

В сети также поделились фото с места инцидента:

При этом, пользователи сети также выложили видео самого избиения мужчиной щенка.

А тем временем в полиции Киева начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Полицейские выяснили, что киевлянин 1987 года рождения взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой человек избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу.

Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Украины.

Напомним, что ранее в Мелитополе мужчина зверски расправился с чужой собакой.