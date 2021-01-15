Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий

"Откуда у нынешней молодежи, подростков столько жестокости?" – удивляются люди, узнав об очередной расправе над каким-нибудь беззащитным животным. А еще больше переживают за то, что кошками и собаками дело может не ограничиться и когда-то под недрогнувшую руку попадет человек – бездомный, незнакомый прохожий, оппонент в каком-то споре или даже близкий человек – жена, ребенок, старенькие родители.

Наша сегодняшняя история, случившаяся на днях в Умани Черкасской области, со счастливым концом. Там мужчина спас от молодых живодеров двухмесячного щенка. Об этом эпизоде кратко рассказал один из центральных телеканалов, сообщив телефон, по которому можно позвонить и договориться забрать спасенную собачонку домой.

"Телеграф" узнал подробности происшествия.

-Нет, еще никто не звонил, пока не забрали собачку, она вот как раз возле меня, - сообщила в утреннем телефонном разговоре журналисту Ирина Саблина. – Как было дело: у мужа перед выходными сильно разболелся зуб и в воскресенье он поехал к стоматологу. И когда он с другом уже возвращался домой, то услышал, как визжит собака, а там через забор - гаражи. Он увидел, что трое парней лет 16-17-ти на скакалке вешают щенка. За шею привязали и через дерево перекинули. Так мало того, что вешали, еще и ногами пинали! Бедная собачка визжит, уже и обмочилась от испуга и боли... А они ржут – забавляются. Ну, он перескочил забор – он у меня обычно спокойный, но издевательства над животным допустить не мог – дал им "дрындюлей". Ну что что это за дела – животное мучить? Я сама такая: если бы увидела издевательства над животным, то им наваляла бы. Муж повредил себе руку, но нормально им дал! Спрятал собачку за пазуху, принес домой. Она, конечно, фу-фу - пахучка была, но ничего, выкупали ее, кушает хорошо, уже и прививку ей первую сделали, "разговаривает" (в телефонную трубку слышен звонкий лай).

По словам Ирины, ее муж – человек скромный и лишнего шума вокруг своего имени не желает. Потому, так сказать, "остался за кадром". А вот милой собачке супруги начали срочно искать заботливых хозяев. Оставить у себя спасенного щенка семья не могла, так как жилье снимает.

-Я ее назвала Асей. Когда она балуется, говорю ей: "Ася, на место!" и она бежит, уже знает, что у нее есть место. Она у меня украла жилетку с дубленки и таскает ее по квартире, укладывается на нее, косточку в нее заворачивает. Косточку ей купила говяжью, потому что она начала грызть обувь. Теперь и у нее есть занятие. Она хорошая, но как ребенок, непослушная, все грызет, таскает, горшки с цветами мне переворачивает, ну а что делать?, - по-доброму рассказывает о питомице Ирина. – У меня раньше всегда были собаки: был овчар в детстве и штук 10 "шавок" беспородных – я их всех домой таскала, кормила. У меня, в основном, были бойцовские породы – ротвейлеры, доберманы, питбули, бультерьеры... Даже двухлетнего ротвейлера огромного домой приводила – его хозяева не хотели забирать. Он у них не раз отрывался с куском цепи и сбегал. Нашла ему хозяев. И когда я из Кривого Рога сюда в Умань переехала и поначалу дом снимала в пригородном селе, то с трассы тоже ко мне во двор щенки приходили. Я за ними ухаживала. Но там частный сектор, в сарайчике можно собаку приютить, а здесь в чужой квартире нет условий.

Выяснилось, что на связь вышли волонтеры и помогли сделать щенку необходимую прививку комплексной вакциной. К счастью, ранка на шее у Аси была небольшая, Ирина ее обработала и за несколько дней она уже затянулась.

-У меня по натуре очень жесткий характер, - признается Ирина. – Если бы увидела, что обижают животных, то кинулась бы на обидчиков не раздумывая! И выставить теперь за дверь ее тоже не могу, потому что снег лежит и морозы начались, или вдруг взрослые собаки разорвут.

...А пока материал готовился к публикации, произошло второе радостное событие - Ирина сообщила, что нашлись люди, готовые стать забавному щенку добрыми хозяевами и уже забрали Асю себе домой.

Фото предоставлено Ириной Саблиной