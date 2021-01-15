Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским
Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий
Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий

Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий

Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий
18:14 Сегодня Телеграф

"Откуда у нынешней молодежи, подростков столько жестокости?" – удивляются люди, узнав об очередной расправе над каким-нибудь беззащитным животным. А еще больше переживают за то, что кошками и собаками дело может не ограничиться и когда-то под недрогнувшую руку попадет человек – бездомный, незнакомый прохожий, оппонент в каком-то споре или даже близкий человек – жена, ребенок, старенькие родители. 

Наша сегодняшняя история, случившаяся на днях в Умани Черкасской области, со счастливым концом. Там мужчина спас от молодых живодеров двухмесячного щенка. Об этом эпизоде кратко рассказал один из центральных телеканалов, сообщив телефон, по которому можно позвонить и договориться забрать спасенную собачонку домой.

"Телеграф" узнал подробности происшествия.

-Нет, еще никто не звонил, пока не забрали собачку, она вот как раз возле меня, - сообщила в утреннем телефонном разговоре журналисту Ирина Саблина. – Как было дело: у мужа перед выходными сильно разболелся зуб и в воскресенье он поехал к стоматологу. И когда он с другом уже возвращался домой, то услышал, как визжит собака, а там через забор - гаражи. Он увидел, что трое парней лет 16-17-ти на скакалке вешают щенка. За шею привязали и через дерево перекинули. Так мало того, что вешали, еще и ногами пинали! Бедная собачка визжит, уже и обмочилась от испуга и боли... А они ржут – забавляются. Ну, он перескочил забор – он у меня обычно спокойный, но издевательства над животным допустить не мог – дал им "дрындюлей". Ну что что это за дела – животное мучить? Я сама такая: если бы увидела издевательства над животным, то им наваляла бы. Муж повредил себе руку, но нормально им дал! Спрятал собачку за пазуху, принес домой. Она, конечно, фу-фу - пахучка была, но ничего, выкупали ее, кушает хорошо, уже и прививку ей первую сделали, "разговаривает" (в телефонную трубку слышен звонкий лай).

В Виннице мужчина получил пять лет тюрьмы за убийство собаки

По словам Ирины, ее муж – человек скромный и лишнего шума вокруг своего имени не желает. Потому, так сказать, "остался за кадром". А вот милой собачке супруги начали срочно искать заботливых хозяев. Оставить у себя спасенного щенка семья не могла, так как жилье снимает.

Спасли щенка в Умани

-Я ее назвала Асей. Когда она балуется, говорю ей: "Ася, на место!" и она бежит, уже знает, что у нее есть место. Она у меня украла жилетку с дубленки и таскает ее по квартире, укладывается на нее, косточку в нее заворачивает. Косточку ей купила говяжью, потому что она начала грызть обувь. Теперь и у нее есть занятие. Она хорошая, но как ребенок, непослушная, все грызет, таскает, горшки с цветами мне переворачивает, ну а что делать?, - по-доброму рассказывает о питомице Ирина. – У меня раньше всегда были собаки: был овчар в детстве и штук 10 "шавок" беспородных – я их всех домой таскала, кормила. У меня, в основном, были бойцовские породы – ротвейлеры, доберманы, питбули, бультерьеры... Даже двухлетнего ротвейлера огромного домой приводила – его хозяева не хотели забирать. Он у них не раз отрывался с куском цепи и сбегал. Нашла ему хозяев. И когда я из Кривого Рога сюда в Умань переехала и поначалу дом снимала в пригородном селе, то с трассы тоже ко мне во двор щенки приходили. Я за ними ухаживала. Но там частный сектор, в сарайчике можно собаку приютить, а здесь в чужой квартире нет условий.

Выяснилось, что на связь вышли волонтеры и помогли сделать щенку необходимую прививку комплексной вакциной. К счастью, ранка на шее у Аси была небольшая, Ирина ее обработала и за несколько дней она уже затянулась.

-У меня по натуре очень жесткий характер, - признается Ирина. – Если бы увидела, что обижают животных, то кинулась бы на обидчиков не раздумывая! И выставить теперь за дверь ее тоже не могу, потому что снег лежит и морозы начались, или вдруг взрослые собаки разорвут.

...А пока материал готовился к публикации, произошло второе радостное событие - Ирина сообщила, что нашлись люди, готовые стать забавному щенку добрыми хозяевами и уже забрали Асю себе домой.

Мужчина топором забил до смерти чужую овчарку: подробности зверского убийства в Мелитополе

 Фото предоставлено Ириной Саблиной

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 226

Все по теме:

Животные, Собака, Живодеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
02 Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
03 Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
04 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
05 Витренко предлагает возобновить закупки газа в России: в Украине бьют тревогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Ради снижения тарифов Зеленского подбивают к ссоре с Западом, - эксперт
Ради снижения тарифов Зеленского подбивают к ссоре с Западом, - эксперт
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь