Мужчина топором забил до смерти чужую овчарку: подробности зверского убийства в Мелитополе

Время от времени соцсети, а затем и СМИ сообщают о случаях издевательств неадекватных людей над беззащитными животными. То кто-нибудь подвергает жутким экспериментам кота, то пытки устраивают собаке... К счастью, абсолютное большинство населения не приемлет жестокого обращения с четверолапыми, а наоборот – оберегает и спасает их от извергов. Очередное ЧП произошло в Мелитополе Запорожской области: здесь мужчина погубил шикарную породистую собаку, да еще и чужую. В межпраздничной суматохе этот случай мог бы остаться незамеченным. Но, к счастью, нашлись свидетели этого преступления и обнародовали информацию в одной из городских групп в соцсети. Неравнодушные мелитопольцы решили во что бы то ни стало добиться наказания виновного.

Как все происходило, "Телеграфу" рассказала зоозащитница Юлия Форис-Дьяченко.

-Это случилось около 4-х часов дня 3 января, - уточняет Юлия Форис-Дьяченко. – Свидетелей драматического события было достаточно много. Сейчас мы нашли еще новую свидетельницу, она также готова рассказать в полиции все, что знает по данному факту. Расскажу все по-порядку. Утром того дня мне позвонил сотрудник полиции (мы с горотделом поддерживаем связь по поводу животных) и сказал, что к ним поступило сообщение о большой овчарке в одном из районов города – та бегала без привязи и люди боялись, чтобы она ни на кого не напала.

Наряд полиции собаку поймал и оставил под присмотром – на маленькой закрытой территории расположенного рядом местного магазинчика. Пес (теперь мы уже знаем, что это был 6-летний Зевс) выглядел ухоженным, поэтому все поняли, что его непременно будут искать хозяева. Дело в том, что в Мелитополе, как и в других населенных пунктах, в новогодние праздники было очень много испугавшихся салютов-фейерверков-петард и взрывпакетов собак, сбежавших и затем потерявшихся. Он просил, чтобы мы забрали овчарку в наш приют "Надежда", но так как у нас мест уже не было, мы отказали.Тогда полицейский сбросил мне фотографии этой немецкой овчарки, чтобы я разместила их с объявлением в нашей ФБ-группе "Мелитопольское общество защиты животных". Я выставила пост и часа через 1,5-2 нашлись хозяева собаки, но ее уже на месте не оказалось, они нашего объявления не видели, хотя в том районе искали ее. И уже выходили на нас за выяснением, где находится собака.

Но когда пес находился в загородке магазина, двое молодых мужчин там распивали спиртные напитки. Пили с самого утра. И один из них, по имени Алексей, решил забрать собаку, пояснив, что его старая собака умерла. Приманил куском хлеба и увел к себе во двор.

В это время еще одна горожанка искала свою овчарку, также сбежавшую от шума взрывов. Приехав в тот магазин, она попросила показать ей животное. Продавщицы уточнили, что это не ее "девочка", а кобелек. Но девушка хотела убедиться в этом лично и узнала, где найти этого Лёшу. Подошла к его дому, постучала, ей открыли. Во дворе также был его приятель-собутыльник Евгений. Собака в это время ела. Мужчины вели себя нормально. Девушка также предупредила их, что холеного пса непременно будут искать. "Ой, да кто его будет искать, я вот его сюда забрал, потому что он бешеный" – ответ хозяина дома поразил горожанку. "Почему вы так решили?" – возмутилась она, видя перед собой спокойное животное.

По разговорам Алексея с Евгением было понятно, что они собираются куда-то продолжать праздновать. И теперь я, состыковав всю информацию, могу представить, что произошло потом. Видимо, вернувшись с гулек, Лёша полез к собаке общаться, может, хотел самоутвердиться. А собаки, как известно, очень не любят запах алкоголя и пьяных людей. Возможно, собака отреагировала недружелюбно, зарычала или кинулась на него. А мужчина мог ее за это ударить и еще больше разозлить пса...

- И тогда мужчина накинулся на животное?

- Как рассказывали люди, знающие этого Алексея, в нетрезвом состоянии он бывает чаще, чем в трезвом. Он также привлекался за наркотики. И в таком состоянии ведет себя непредсказуемо. Или, можно сказать, наоборот – предсказуемо: становится злобным и жестоким. Дело в том, что он уже отсидел срок за убийство человека. Освободившись и женившись, избивал молодую супругу. К счастью, девушка успела уйти от изверга-мужа, пока с ней не приключилось беды. Так вот, пса Алексей сначала бил кулаками – такой вывод сделали, увидев его счесанные руки. Намеренно бил его по голове: у псины очень отекшая морда! А потом вошел в азарт и потащил его через весь двор в сарай.

Мы в сарай, конечно, не попали – полиция не разрешила, но полицейский, который увидел, что там творится, вышел потрясенным, со слезами на глазах. Сказал: "Я такого никогда еще не видел, там все в крови". Этот ненормальный бил собаку топором! И это все случилось 3-го января, а мы там были 5-го, но Алексей даже и не прибирал в сарае, там по-прежнему валялись окровавленный топор, сгустки крови, клочья шерсти. А затем потащил несчастное животное за хвост от сарая к калитке и за ворота. И там так и остался этот страшный кровавый след... А на том месте, где он начинал его бить (мы видели, когда там была полиция с понятыми) рядом с пятнами крови валяются хлеб, вареные яйца, пельмени – так он кормил собаку. Расправа с собакой продолжалась уже на улице, перед домом. Говорят, что он еще бил Зевса и вилами, но вилы во дворе не нашли. Вот экспертиза покажет, какие травмы были нанесены собаке. Дело в том, что несколько дней мы не могли выяснить у полиции, где находится ее труп.

- То есть, были какие-то проблемы с полицией?

- Очевидцы нам сказали, что когда соседи услышали страшные вопли собаки и вызвали полицию, то прибывший наряд положил ее в мешок и увез. Причем, сам Алексей доказывал им, что "вынужден был убить собаку, потому что она была с признаками бешенства". Ой, еще, оказывается, какие-то люди ехали или шли по улице и увидев издевательства над собакой, побили за это самого Алексея. Знаете, я бы с удовольствием пожала им руки!

Но на наши – неравнодушных людей – просьбы предъявить тело собаки, в полиции отвечали невнятно, типа, "мы пока не знаем, где оно". И только 6 января, когда об убийстве собаки узнал один из центральных каналов, то уже для них тело несчастного животного нашлось. Тогда же открыли уголовное производство по факту нанесения овчарке смертельных ранений и отправили труп на экспертизу. Пока что мужчине инкриминируют 299-ю статью Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными), первую часть. Но сказали, что в процессе досудебного расследования, после экспертизы - когда выяснится, сколько раз и чем били Зевса, от чего собака умерла – могут изменить обвинение на более тяжкое.

- Что ему грозит по данной статье?

- Штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-51 тыс. грн), арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. А по части третьей, за действия, совершенные с особой жестокостью, наказанием может стать лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Но мы опасаемся, что наказание может быть слишком мягким, если вообще дело дойдет до суда. Так как после других его жестоких выходок в отношении людей, проблемы финансово "решала" его мама-медик.

- Вы видели этого Алексея, что можете сказать про него?

- Он угрожал нам. При полиции ругался в наш адрес, показывал средний палец, прикладывал руку ниже пояса и демонстрировал похабные жесты. Но мы там были и уехали, а ведь он запугал всю улицу, его боятся соседи и потому остерегаются давать показания, особенно выступать на камеру. А не под запись рассказывают о его выходках.

- А хозяин собаки-то нашелся?

- Да, нашелся. 31-летний мужчина живет в паре улиц от места печальных событий. Как мы поняли, тот момент, когда собака убежала со двора, хозяин не заметил. Да и поисками пса он не мог заниматься – накануне у него умерла бабушка и было много хлопот. Потому ими занималась его сестра, реагировала на все посты про "потеряшек", а потом увидели сообщение о гибели своего любимца. Хозяин показал паспорт немецкой овчарки, там данные о прививках и от бешенства тоже. Так даже приятель Алексея – Евгений, с которым он пьянствовал, подтвердил, что собака была неагрессивной, виляла хвостом... То есть, собака доверяла человеку.

В Фейсбуке под постами зоозащитников о судьбе Зевса множество возмущенных комментариев: "Какая несправедливость! И эта тварь живет, спокойно спит и никакая зараза его не берет! Почему ни разу во время таких дел ни у одной твари не случился инсульт?", "нет слов, чтобы выразить возмущение в адрес этого не человека. Сегодня он зверски убил собаку, а завтра неизвестно кто может пострадать от этого нелюдя. И те люди, которые сегодня не хотят вмешиваться и участвововать в решении текущей проблемы, завтра могут оказаться сами на месте пострадавших от подобных этому извергов. Очень хочется надеяться и верить в справедливое наказание живодера".

Автор: Ирина Левченко

Фото и видео предоставлено Юлией Форис-Дьяченко