Появились фото подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

Половине из задержанных не исполнилось и 18 лет.

В ночь на субботу, 2 октября, в Чернигове группа подростков избила двух полицейских возле супермаркета "АТБ" на улице Независимости. Один из них, капитан Артур Ерохин, погиб на месте, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что мужчин избивала компания подростков, после чего в сети начали появляться их фото.

После происшествия правоохранители оперативно разыскали и задержали шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к убийству полицейского. Самому старшему из них всего 19 лет, а еще трое и вовсе не достигли совершеннолетия.

Согласно имеющейся информации причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Молодые люди решили отомстить, дождались пока мужчины не вышли из супермаркета, а затем принялись их избивать.

Прокуратура уже объявила о подозрении четырем из нападавших, если их вина будет подтверждена, то им может угрожать от 10 лет тюремного срока до пожизненного заключения.

Подозреваемые в убийстве полицейского в Чернигове

Подозреваемые в убийстве Артура Ерохина

Фото подозреваемых без цензуры можно посмотреть в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, у погибшего Артура Ерохина осталась жена и двое детей. Похороны полицейского состоятся 4 октября.