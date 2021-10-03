З’явилися фото підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
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Половині з затриманих не виповнилося і 18 років.
У ніч на суботу, 2 жовтня, в Чернігові група підлітків побила двох поліцейських біля супермаркету "АТБ" на вулиці Незалежності. Один з них, капітан Артур Єрохін, загинув на місці, другий був доставлений в лікарню у важкому стані. Відомо, що чоловіків била компанія підлітків, після чого в мережі почали з’являтися їх фото.
Після події правоохоронці оперативно розшукали та затримали шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до вбивства поліцейського. Найстаршому з них всього 19 років, а ще троє і зовсім не досягли повноліття.
Згідно з наявною інформацією, причиною конфлікту стало те, що поліцейські зробили зауваження галасливій компанії в магазині. Молоді люди вирішили помститися, дочекалися поки чоловіки вийдуть з супермаркету, а потім почали їх бити.
Прокуратура вже оголосила про підозру чотирьом з нападників, якщо їх провина буде доведена, то їм може загрожувати від 10 років тюремного терміну до довічного ув’язнення.
Фото підозрюваних без цензури можна подивитися в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.
Як повідомлялося раніше, у загиблого Артура Єрохіна залишилася дружина і двоє дітей. Похорони поліцейського відбудуться 4 жовтня.
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