З’явилися фото підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Половині з затриманих не виповнилося і 18 років.

У ніч на суботу, 2 жовтня, в Чернігові група підлітків побила двох поліцейських біля супермаркету "АТБ" на вулиці Незалежності. Один з них, капітан Артур Єрохін, загинув на місці, другий був доставлений в лікарню у важкому стані. Відомо, що чоловіків била компанія підлітків, після чого в мережі почали з’являтися їх фото.

Після події правоохоронці оперативно розшукали та затримали шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до вбивства поліцейського. Найстаршому з них всього 19 років, а ще троє і зовсім не досягли повноліття.

Згідно з наявною інформацією, причиною конфлікту стало те, що поліцейські зробили зауваження галасливій компанії в магазині. Молоді люди вирішили помститися, дочекалися поки чоловіки вийдуть з супермаркету, а потім почали їх бити.

Прокуратура вже оголосила про підозру чотирьом з нападників, якщо їх провина буде доведена, то їм може загрожувати від 10 років тюремного терміну до довічного ув’язнення.

Підозрювані у вбивстві поліцейського в Чернігові

Підозрювані у вбивстві Артура Єрохіна

Фото підозрюваних без цензури можна подивитися в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, у загиблого Артура Єрохіна залишилася дружина і двоє дітей. Похорони поліцейського відбудуться 4 жовтня.