Залишилися двоє діток і кохана дружина: що відомо про поліцейського, якого забили підлітки в Чернігові

Підлітки вбили чоловіка через зауваження в магазині.

У Чернігові в ніч на 2 жовтня підлітки до смерті побили капітана поліції Артура Єрохіна. Крім нього серйозні травми отримав другий поліцейський, за життя якого борються лікарі.

Відомо, що у Єрохіна залишилася дружина і двоє дітей.

Про це свідчить інформація, що розміщена на сторінці його дружини Вероніки.

Похорони поліцейського відбудуться 4 жовтня о 13:30.

Правоохоронці вже затримали шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до вбивства. Трьом з них ще не виповнилося 18 років.

Як повідомляє Суспільне, інцидент стався біля супермаркету "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Всередині магазину вони зробили зауваження галасливій компанії, а ті в свою чергу вирішили помститися — дочекалися правоохоронців на виході з супермаркету і почали їх бити.

За даними прокуратури, чотирьом з молодих людей оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням.

Другого поліцейського, як повідомляють місцеві групи в Фейсбук, доставили в лікарню у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, в місті Рені, що в Одеській області, неповнолітній убив цуценя на очах у перехожих, однак волонтерам вдалося залучити його до відповідальності.