Остались двое деток и любимая жена: что известно о полицейском, забитом подростками в Чернигове

Подростки убили мужчину из-за замечания в магазине.

В Чернигове в ночь на 2 октября подростки до смерти избили капитана полиции Артура Ерохина. Кроме него серьезные травмы получил второй полицейский, за жизнь которого борются врачи.

Известно, что у Ерохина осталась жена и двое детей.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на странице его жены Вероники.

Похороны полицейского состоятся 4 октября в 13:30.

Правоохранители уже задержали шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к убийству. Троим из них еще не исполнилось 18 лет.

Как сообщает Суспільне, инцидент произошел возле супермаркета "АТБ" на улице Независимости. Двое полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Внутри магазина они сделали замечание шумной компании, а те в свою очередь решили отомстить — дождались правоохранителей на выходе из супермаркета и принялись их избивать.

По данным прокуратуры, четырем из молодых людей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье 115 (умышленное убийство, совершенное за предварительным сговором группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

Второй полицейский, как сообщают местные группы в Фейсбук, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в городе Рени, что в Одесской области, несовершеннолетний убил щенка на глазах у прохожих, однако волонтерам удалось привлечь его к ответственности.