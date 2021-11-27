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На Сумщині поліцейський намагався розняти п'яну бійку та сам постраждав (відео моменту)

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
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Шеврон поліцейського Новина оновлена 27 листопада 2021, 18:42
Шеврон поліцейського

Правоохоронці намагалися втихомирити групу нетверезих чоловіків, натомість самі отримали "на горіхи"

На території одного з мікрорайонів міста Конотоп, що в Сумській області, агресивний чоловік напав на поліцейського.

Інцидент трапився у п`ятницю, 26 листопада, близько 22 години вечора, — повідомляє прес-центр ГУ Нацполіції Сумщини.

Згідно наявної інформації, патрулюючи вулиці міста, правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному із закладів сталася бійка між чоловіками. Інспектори оперативно приїхали за вказаною аресою та спробували заспокоїти правопорушників. Одному з присутніх дії копів не сподобалися, тож чоловік почав поводити себе досить агресивно та накинувся на правоохоронців порядку.

22-річний житель міста пригрозив інспекторам фізичною розправою і, вдаривши одного з них, спробував утекти. Чоловіка затримали, а на місце події викликали слідчих опергрупи для фіксації злочину.

Згідно даних, які надали у поліції, слідчі розпочали розслідування вказаного факту згідно частини 2 статті 345 ККУ щодо погрози або насильства вчиненого до правоохоронця порядку.

Наразі представники правоохоронних органів вирішують питання щодо оголошення нападнику про підозру у вчиненні правопорушення та обрання для нього запобіжного заходу. Тепер зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Нагадаємо, як у Харківській області нетверезий чоловік, який нацьковував пса на перехожих, накинувся на правоохоронця. Поліцейський отримав серйозну травму голови.

Теги:
#Сумська область #Бійка #Поліцейський #Конотоп
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