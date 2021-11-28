Зняв усі гроші та мало не оформив кредит: російський слідчий влаштував "сюрприз" ув'язненому

Правоохоронця-зловмисника звільнили від виконання обов`язків

У столиці Росії одного зі співробітників Міністерства внутрішніх справ підозрюють у викраденні коштів з рахунку затриманого.

За попередньою інформацією посадова особа заволоділа мобільним телефоном зловмисника, а після ще й намагалася оформити на нього кредит. Інформацію про це у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформаційний портал "Shot".

За наявною інформацією, 33-річний житель міста Москва, капітан юстиції та заступник керівника одного зі слідчих відділків Рязанського району, відібрав мобільний телефон у 44-річного чоловіка, який потрапив до СІЗО за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Не довго думаючи, МВДшник перевів з мобільного рахунку затриманого на свій 17 тисяч рублів, але згодом вирішив, що цього недостатньо, тож спробував ще й оформити на бідолаху кредит у 250 тисяч.

На превеликий жаль "правоохоронця порядку" все пішло не за планом, коли затриманий набрався сміливості і написав заяву, де виклав усе, що з ним трапилося.

До відділку одразу ж загриміли з перевіркою, а горе-копа відсторонили від обов`язків. Слідство за вказаним фактом триває.

Нагадаємо також, як на Сумщині поліцейський намагався розняти пʼяну бійку, але сам постраждав від агресивних дій 22-річного неадеквата. Чоловік вдарив правоохоронця, порвав його бушлат, а згодом намагався втекти від правосуддя.