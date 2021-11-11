100% годовых - теперь реальность: украинцам разрешили давать в долг под любой процент

Теперь в долг можно давать деньги, требуя по 50-100% годовых. Если должник согласен — суд разрешает

В то время как в приложении «Дія» разработали алгоритм, позволяющий извещать украинцев о мошенниках, берущих кредиты на чужое имя, Верховный суд Украины разрешил гражданам назначать любые суммы за пользование займом, данным другому физлицу.

В новом постановлении Верховного суда разбирался «Телеграф».

50% годовых за кредит на полгода

В далеком ноябре 2014 года двое жителей Хмельницкой области заключили договор займа, согласно которому один из них взял в долг у другого 550 тысяч гривен. Должник обязался вернуть заем уже к 25 декабря того же года, но сделать этого не смог, и кредитор согласился заключить новый договор на срок до 30 июня 2015 года.

За полгода пользования своими деньгами кредитор запросил с должника проценты в размере 300 тысяч гривен, то есть почти 50% годовых за 6 месяцев. Но займополучатель не смог выполнить свои обязательства и стороны подали в суд.

В июне 2018 года истец требовал взыскать с должника помимо 550 тысяч гривен «тела долга», 300 тысяч процентов по нему, почти 430 тысяч гривен процентов в соответствии с учетной ставкой НБУ за период с июля 2015 по июнь 2018 годов. Еще 376 тысяч гривен займодатель хотел получить в виде 3% годовых просрочки и инфляционных утрат с июля 2015 года.

ВСУ говорит – это законно

Судебные баталии вокруг займа и процентов продолжались более трех лет и дошли до Верховного суда Украины. Последний своим Постановлением обязал ответчика помимо 550 тысяч гривен основного долга, выплатить и 300 тысяч гривен за пользование займом с 25 декабря 2014 по 30 июня 2015 годов.

Также Верховный суд обязал должника вернуть 301 750 гривен инфляционных потерь с июля 2015 апрель 2018 годов и 74 474 гривны в виде 3% годовых от просроченной суммы за тот же период. При этом в пункте про 430 тысяч гривен, которые истец хотел получить как проценты за пользование займом в размере одной учетной ставки НБУ, Верховный суд отказал.

Суд обязал должника заплатить 50% годовых за полгода пользования займом

Верховный суд указал в своем Постановлении, что «займодатель имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа, если иное не установлено договором или законом, размер и порядок получения процентов устанавливаются договором». Все это указывается в первой части статьи 1048 Гражданского Кодекса Украины.

Просить сумму а не процент от долга - законно

Кроме того, по мнению ВСУ «способы определения платы за пользование ссудой в твердой сумме и в процентном отношении являются эквивалентными и взаимозаменяемыми, поэтому определение платы за пользование ссудой в твердой сумме правомерно».

Решение станет судебным прецедентом

По словам руководителя и управляющего партнера в адвокатской фирме «Пакс» Дмитрия Нестеченко, тем самым ВСУ установил прецедент в судебной практике Украины.

«До сих пор если в долговой расписке прописали твердую сумму за пользование займом, например, в данном случае — 300 тысяч гривен вместо скажем 3-5% годовых, суды всегда отказывали в праве займодателя на получение данной суммы. Таким решением Верховный суд по сути разрешил ставить в долговых договорах не процент, а четкую сумму, которую получатель займа должен выплатить», — пояснил собеседник «Телеграфа».

Проще говоря, теперь, выдавая в долг, скажем, 200 тысяч гривен на полгода, займодатель может потребовать возврата ему 300 тысяч гривен и может подавать в суд со ссылкой на Постановление ВСУ, рассчитывая на успех своего иска. Естественно, при условии, что должник подпишет договор с подобными условиями.

Надо сказать, что даже в госбюджете выплата долгов занимает первое место в расходах госказны.