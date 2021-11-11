100% річних — тепер реальність: українцям дозволили позичати під будь-який відсоток

Тепер у борг можна давати гроші, вимагаючи 50-100% річних. Якщо боржник згоден – суд дозволяє

У той час як у додатку «Дія» розробили алгоритм, який дозволяє сповіщати українців про шахраїв, які беруть кредити на чуже ім’я, Верховний суд України дозволив громадянам призначати будь-які суми за користування позикою, даною іншій фізособі.

У новій ухвалі Верховного суду розбирався «Телеграф».

50% річних за кредит на пів року

У далекому листопаді 2014 року двоє мешканців Хмельницької області уклали договір позики, згідно з яким один із них позичив у іншого 550 тисяч гривень. Боржник зобов’язався повернути позику вже до 25 грудня того ж року, але зробити цього не зміг, і кредитор погодився укласти новий договір терміном до 30 червня 2015 року.

За пів року користування своїми грошима кредитор запросив із боржника відсотки у розмірі 300 тисяч гривень, тобто майже 50% річних за 6 місяців. Але той не зміг виконати свої зобов’язання і сторони подали до суду.

У червні 2018 року позивач вимагав стягнути з боржника окрім 550 тисяч гривень «тіла боргу», 300 тисяч відсотків за ним, майже 430 тисяч гривень відсотків відповідно до облікової ставки НБУ за період з липня 2015 по червень 2018 року. Ще 376 тисяч гривень позикодавець хотів отримати у вигляді 3% річних прострочення та інфляційних втрат із липня 2015 року.

ВСУ каже – це законно

Судові баталії навколо позики та відсотків тривали понад три роки та дійшли до Верховного суду України. Останній своєю Постановою зобов’язав відповідача окрім 550 тисяч гривень основного боргу, виплатити й 300 тисяч гривень за користування позикою з 25 грудня 2014 року по 30 червня 2015 року.

Також Верховний суд зобов’язав боржника повернути 301 750 гривень інфляційних втрат з липня 2015 року квітень 2018 років та 74 474 гривні у вигляді 3% річних від простроченої суми за той же період. При цьому у пункті про 430 тисяч гривень, які позивач хотів отримати як відсотки за користування позикою у розмірі однієї облікової ставки НБУ, Верховний суд відмовив.

Суд зобов’язав боржника заплатити 50% річних за півроку користування позикою

Верховний суд зазначив у своїй Постанові, що «позикодавець має право на отримання від позичальника відсотків від суми позики, якщо інше не встановлено договором чи законом, розмір та порядок отримання відсотків встановлюються договором». Усе це зазначається у першій частині статті 1048 Цивільного Кодексу України.

Просити суму, а не відсоток від боргу — законно

Крім того, на думку ЗСУ «способи визначення плати за користування позикою у твердій сумі та у відсотковому відношенні є еквівалентними та взаємозамінними, тому визначення плати за користування позикою у твердій сумі є правомірним».

Рішення стане судовим прецедентом

За словами керівника та керівного партнера в адвокатській фірмі «Пакс» Дмитра Нестеченка, тим самим ВСУ встановив прецедент у судовій практиці України.

«Досі якщо у борговій розписці прописали тверду суму за користування позикою, наприклад, у цьому випадку — 300 тисяч гривень замість, скажімо, 3-5% річних, суди завжди відмовляли у праві позикодавця на отримання цієї суми. Таким рішенням Верховний суд, по суті, дозволив ставити у боргових договорах не відсоток, а чітку суму, яку одержувач позики має виплатити», — пояснив співрозмовник «Телеграфа».

Простіше кажучи, тепер, надаючи в борг, скажімо, 200 тисяч гривень на пів року, позикодавець може вимагати повернення йому 300 тисяч гривень і може подавати до суду з посиланням на Постанову ВСУ, розраховуючи на успіх свого позову. Звичайно, за умови, що боржник підпише договір з подібними умовами.

Треба сказати, що навіть у держбюджеті виплата боргів посідає перше місце у видатках держскарбниці.