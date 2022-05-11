Как оплатить налоги, если вы зарегистрированы на оккупированных территориях: простая инструкция для ФОП

Как платить налоги, если вы ФОП и зарегистрированы на оккупированной территории

С первых дней полномасштабного вторжения российской федерации миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома и искать убежища за границей или в более спокойных регионах страны. Среди них много и предпринимателей (ФОП), которые из-за войны в Украине приобрели статус внутренних переселенцев. "Телеграф" решил разобраться, как платить налоги в государственный бюджет внутри перемещенным ФОПам.

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Простая инструкция для ФОП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях

Как пишет издание "ain", ссылаясь на аудитора "Juscutum" Николая Клименко, предпринимателям, зарегистрированным в оккупированных россиянами населенных пунктах, необходимо обратиться к государственному регистратору и подать следующие документы:

заявление о госрегистрации по новому временному месту жительства на подконтрольной территории Украины. Следует отметить, что госрегистраторы требовать документы, подтверждающие соответствующее проживание права не имеют;

документы, подтверждающие соответствующее проживание заявление об упрощенной системе налогообложения (если оно применялось);

после регистрации по новому месту жительства, в электронном кабинете ГНС, предприниматель получит новые реквизиты для уплаты налогов и может произвести оплату. Сделать это можно даже в мобильном приложении "Дия".

Что делать ФОПам, если налоги уже нужно платить, а документов о регистрации на новом месте еще нет

Эксперт советует пройти такую перерегистрацию как можно скорее, ведь при перечислении дохода таким предпринимателям (с регистрацией на оккупированных территориях) плательщик должен содержать 18% НДФЛ как из обычных физлиц.

Что касается сроков подачи декларации ФОП 3 группы, то они продолжаются до 10 мая 2022 года. Уплатить налоги можно до 19 мая 2022 года.

При условии, что предприниматель не успел подать декларацию и уплатить налог в госбюджет, он может воспользоваться преференциями Налогового кодекса, то есть не представлять отчетность и не платить налоги до момента получения новых реквизитов. Штрафы за такого рода задержки не будут начисляться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложении "Дия" частично расширили возможности предпринимателей. Теперь ФОПы могут изменить фамилии, имена, отчество и местонахождение ФОП в онлайн-режиме всего за сутки.