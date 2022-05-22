Євро на "чорному ринку" вже по 40, долар наздоганяє: свіжий курс валют в Україні

Різниця між середнім курсом банків та "чорним" ринком — близько п’яти гривень

Після незначного спаду вартість іноземних валют знову поповзла вгору. Долар на "чорному ринку" подорожчав у середньому майже на півтори гривні, а євро нарешті сягнуло позначки 40 гривень. За останні кілька років це рекорд ціни валюти на українському фінансовому ринку.

Докладніше про актуальний на 22 травня курс розповість "Телеграф", посилаючись на дані "Мінфіну".

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У неділю вранці неофіційна ціна за долар зросла з 36 грн до 37,40 грн. Продають американську валюту за 38,50 грн проти вчорашніх 37 грн.

Євро ж взагалі досягло психологічної позначки в 40 грн — це у продажу. Покупка поки що тримається в межах 38,30 грн. Нагадаємо, що ще вчора валюта коштувала 38,50 та 37,50 грн — продаж та купівля відповідно.

Вартість валюти на чорному ринку

Різниця між середнім курсом у банках та "чорним ринком" становить близько п’яти гривень для долара.

Курс долара у банках 22 травня

Євро, звичайно, трохи дорожче.

Курс євро у банках 22 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто українцям турбуватися за свої заощадження та чи буде вже до літа долар по 40. Свою думку висловило одразу кілька фінансових експертів.