Залишився один день: боржників українських банків торкнеться важлива зміна

Банківським установам потрібні нові вливання клієнтів

У середу, 1 червня, переважна більшість українських банків повністю скасує кредитні канікули, які були впроваджені у перші дні повномасштабного вторгнення росії, повернувши довоєнні відсотки по кредитах. Попри вкрай складну економічну ситуацію в країні, продовжувати таким чином підтримувати українців банківські установи більше не в змозі, адже це може спровокувати серйозні збитки для установ.

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"Телеграф" вирішив розібратися більше детально, що в подальшому очікує на українців.

"ПриватБанк"

Один з провідних банків країни заявив про скасування кредитних канікулів, проте прийняв рішення згладити ситуацію, повернувши дві раніше досить затребувані серед українців послуги: оплату частинами та купівлю товарів у розстрочку.

Так, з 1 червня, клієнти установи змушені будуть кожного місяця вносити обов'язковий платіж за кредитом. Для того, щоб стимулювати клієнтів, "ПриватБанк" залишить пільгову ставку тим українцям, які вноситимуть не менше 5% заборгованості на місяць.

Як у коментарі "Obozrevatel" розповів речник банку Олег Серга, раніше клієнти мали змогу добровільно погашати кредити, але у рамках дії кредитних канікул вони отримували можливість нічого не платити без штрафів і пені. Цим скористалася левова частка жителів країни, де бойові дії не велися. Попри це, відсотки (1,7%) за кредитками продовжували нараховувати.

Монобанк

У банківській установі обіцяють повернути з 1 червня відсотки для тих, хто хоче збільшити кредитний ліміт. Проте, його зростання одразу потягне за собою підвищення ставки з 1,6% до 3,1%. Раніше у банку вже говорили про те, що знижена відсоткова ставка не дозволяє повноцінно розвивати чи навіть утримувати рівень кредитування.

Такий варіант рішення можна назвати найкомфортнішим для клієнтів. Ті, хто не хоче значно переплачувати, зможе скористатися старим невеликим лімітом, а ті українці, які готові платити більше, матимуть змогу отримати збільшену суму.

Ощадбанк

Що стосується державного банку, то "Ощад" також ухвалив рішення скасувати канікули по кредитах з 1 червня. Як і у випадку з іншими банками, такий крок продиктований ситуацією на ринку.

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Орім нарахування відсотків за використання кредитки, повернуться до обов'язковості і самі платежі за кредитами. Також нараховуватиметься пеня, якщо платежі за карткою будуть проведені не вчасно. Все це в перші три місяці війни було поставлено "на паузу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з провідних банків України повідомив клієнтів про поновлення двох важливих послуг, робота яких була призупинена на початку повномасштабного вторгнення росії. З 25 травня українці знову матимуть змогу придбати товар у розстрочку або отримати кредитний ліміт у "ПриватБанку".