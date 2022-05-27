"ПриватБанк" на півроку може заморозити картки з грошима клієнтів: які причини

Банк залишає за собою право заморозити рахунок клієнта через "підозрілі" дії

У коментарях на сайті Мінфіну, один з клієнтів "ПриватБанку" звинуватив установу в жахливому обслуговуванні та заявив, що банк без жодних пояснень заблокував його картку на 180 днів. Представники банку у відповіді пояснили, що виявили певні підозрілі дії з боку клієнта, проте, що робити із замороженим рахунком так і не повідомили.

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"Телеграф" вирішив розібратися, в яких випадках банківська установа може заблокувати рахунок із коштами клієнтів на півроку.

За що банк може "заморозити" картку на тривалий термін

Наразі в Україні чинними є кілька законів, на які зазвичай посилаються банки у своїй діяльності. Саме в рамках цих правил установи залишають по собі можливість без попередження заблокувати рахунок із власними коштами клієнта на строк до 180 днів.

Найпопулярніші причини:

Занадто велика сума переказу без пояснень клієнта, що це за платіж. Якщо раніше банки дозволяли проводити платежі на загальну суму понад 50 тисяч гривень, то зараз умови стали жорсткішими. Представники установи можуть зацікавитися транзакцією навіть у розмірі 10 тисяч гривень та вимагатимуть пояснень, куди саме призначено відповідний платіж. Систематичні маніпуляції з переказами. Якщо клієнт отримує упродовж дня по 5-10 переказів, банк може сприйняти це як "дроблення" та запідозрити особу у ведені тіньового бізнесу, а також уникненні від сплати податків. Операції, котрі проводяться за участі публічних осіб теж можуть спровокувати блокування рахунку банком. Борги. Інколи банківська установа може "заморозити" рахунок, якщо клієнт має борги за комунальні платежі, аліменти, невиплачені кредити або штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Варто відзначити, що останній пункт в рамках закону повинен супроводжуватися рішенням суду. Проте, якщо банк не аргументовано пояснив, чому рахунок було заморожено, то, вочевидь, причину треба шукати в інших, вказаних нами пунктах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з провідних українських банків "ПриватБанк" повідомив клієнтів про поновлення двох важливих послуг, робота яких була призупинена на початку повномасштабного вторгнення росії. З 25 травня українці знову матимуть змогу придбати товар у розстрочку або отримати кредитний ліміт.