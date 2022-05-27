"ПриватБанк" на полгода может заморозить карты с деньгами клиентов: какие причины

Банк оставляет за собой право заморозить счет клиента из-за "подозрительных" действий

В комментариях на сайте Минфина один из клиентов "ПриватБанка" обвинил учреждение в ужасном обслуживании и заявил, что банк без объяснений заблокировал его карту на 180 дней. Представители банка в ответе объяснили, что обнаружили определенные подозрительные действия со стороны клиента, однако, что делать с замороженным счетом так и не сообщили.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

"Телеграф" решил разобраться, в каких вариантах банковское учреждение может заблокировать счет с денежными средствами клиентов на полгода.

За что банк может "заморозить" карту на длительный срок

Сейчас в Украине действуют несколько законов, на которые обычно ссылаются банки в своей деятельности. Именно в рамках этих правил учреждения оставляют за собой возможность без предупреждения заблокировать счет с собственными средствами клиента на срок до 180 дней.

Самые популярные причины:

Слишком большая сумма перевода без объяснений клиента, что это за платеж. Если раньше банки разрешали проводить платежи на общую сумму более 50 тысяч гривен, то сейчас условия ужесточились. Представители учреждения могут заинтересоваться транзакцией даже в размере 10 тысяч гривен и потребуют объяснений, куда именно назначен соответствующий платеж. Систематические манипуляции с перерасчетами. Если клиент получает в течение дня по 5-10 переводов, банк может воспринять это как "дробление" и заподозрить лицо в ведении теневого бизнеса, а также уклонении от уплаты налогов. Операции, проводимые с участием публичных лиц, тоже могут спровоцировать блокирование счета банком. Долги. Иногда банковское учреждение может заморозить счет, если клиент имеет долги за коммунальные платежи, алименты, невыплаченные кредиты или штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Следует отметить, что последний пункт в рамках закона должен сопровождаться решением суда. Однако если банк не аргументированно объяснил, почему счет был заморожен, то, очевидно, причину нужно искать в других, указанных нами пунктах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из ведущих украинских банков ПриватБанк сообщил клиентам о возобновлении двух важных услуг, работа которых была приостановлена в начале полномасштабного вторжения россии. С 25 мая украинцы снова смогут приобрести товар в рассрочку или получить кредитный лимит.