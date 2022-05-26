Как заблокировать банковскую карту, если она была потеряна или украдена: инструкция

Сделать это довольно просто, когда у вас под рукой есть инструкция

Раньше мы уже рассказывали вам о том, что нужно делать, если банк заблокировал вашу карточку. Однако порой по разным причинам человеку необходимо сделать это и самому. К примеру, если карта была похищена или потеряна.

"Телеграф" подготовил подробную инструкцию о том, как заблокировать банковскую карточку самостоятельно.

Когда требуется блокировка карты?

Банковскую карту необходимо заблокировать при краже, списании средств, в случае потери карты по собственной неосторожности, когда карту "сжевал" банкомат.

Заблокировать карту необходимо для обеспечения безопасности ваших средств. Однако это не значит, что ваша карта после блокировки будет закрыта, вы просто не сможете списать с нее средства или рассчитаться.

Как заблокировать карту?

"ПриватБанк"

Блокировка карты "ПриватБанка осуществляется через интернет-банкинг или программу Privat24

Для блокировки через интернет-банкинг нужно зайти через логин и пароль, выбрать раздел "Мои счета", затем выбрать нужную карту, нажать кнопку "Управление" и "Заблокировать".

Через программу Приват24 процедура примерно такая же. Нужно авторизироваться, выбрать кнопку "Карты", нажать "Заблокировать", тогда выбрать нужную карту, после этого нужно подтвердить паролем и все.

Кроме того, карту можно заблокировать через банкомат "ПриватБанка". Для этого в меню нужно найти пункт Операции с картами, затем нажать Заблокировать, затем написать номер карты и ввести ее пин-код.

"Монобанк"

Заблокировать карту "Монобанка" чрезвычайно просто: необходимо лишь выбрать в меню кнопку "заблокировать" карту и операция будет осуществлена в один клик. Точно так же ее потом можно разблокировать.

Кроме того, для блокировки карты "Монобанка" можно написать в службу поддержки в одном из мессенджеров.

"Ощадбанк"

Зайдите в "Ощад 24/7" или его мобильное приложение и выберите раздел "Карты и счета". Нажмите на карте, которую хотите заблокировать, далее раздел "Сервисы и выписки", пункт "Блокировка карты", выберите причину блокировки карты (потеря, кража).

Кроме того, можно заблокировать карту непосредственно в отделении банка, написав заявление или позвонив в колл-центр.

Ранее "Телеграф" писал, что "Приватбанк", как и многие другие банки, разрешил использовать свои карты за границей. Отметим, что безналичный расчет выгоднее, чем съем денег в банкоматах.