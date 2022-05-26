Клиентам Monobank хотят вернуть использование кредитных средств, но есть условие

Банкиры просят украинцев пойти им навстречу

Специалисты "Монобанка", который первым среди банков вернул возможность оплаты покупок по частям, собираются открыть украинцам полный доступ к кредитным деньгам. При этом такую возможность получат только те, кто согласится выплачивать платежи по довоенным ставкам, а не заниженным нынче.

Подробности стали известны от основателя финучреждения Олега Гороховского, передает "Телеграф".

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Банкир отмечает, что их учреждение готово возобновить выдачу кредитом и свободное распоряжение этими деньгами. Однако тот процент выплат по кредитам, который "Монобанк" ввел на время действия военного положения — 1,6% — не насыщает систему достаточно, чтобы иметь подобную возможность.

"Поэтому мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты разрешают установить нормальные лимиты, добровольно перейти на довоенные условия", — объяснил Гороховский в своем Telegram.

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К довоенным условиям относится кредитная месячная ставка в размере 3,1%. Однако "Монобанк" даже в этом готов давать дополнительные "плюшки" — увеличить таким клиентам доступный кредитный лимит.

Напомним, что сейчас моно-клиенты не могут в полной мере использовать кредитные деньги, ведь действует несколько ограничений.

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