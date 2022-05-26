Укр

Клиентам Monobank хотят вернуть использование кредитных средств, но есть условие

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Банковская система нуждается во вливаниям Новость обновлена 26 мая 2022, 09:02
Банковская система нуждается во вливаниям

Банкиры просят украинцев пойти им навстречу

Специалисты "Монобанка", который первым среди банков вернул возможность оплаты покупок по частям, собираются открыть украинцам полный доступ к кредитным деньгам. При этом такую возможность получат только те, кто согласится выплачивать платежи по довоенным ставкам, а не заниженным нынче.

Подробности стали известны от основателя финучреждения Олега Гороховского, передает "Телеграф".

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Банкир отмечает, что их учреждение готово возобновить выдачу кредитом и свободное распоряжение этими деньгами. Однако тот процент выплат по кредитам, который "Монобанк" ввел на время действия военного положения — 1,6% — не насыщает систему достаточно, чтобы иметь подобную возможность.

"Поэтому мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты разрешают установить нормальные лимиты, добровольно перейти на довоенные условия", — объяснил Гороховский в своем Telegram.

К довоенным условиям относится кредитная месячная ставка в размере 3,1%. Однако "Монобанк" даже в этом готов давать дополнительные "плюшки" — увеличить таким клиентам доступный кредитный лимит.

Напомним, что сейчас моно-клиенты не могут в полной мере использовать кредитные деньги, ведь действует несколько ограничений.

Раньше "Телеграф" рассказывал, какие две популярные ранее функции решил вернуть "ПриватБанк", пытаясь перезапустить собственную финансовую систему.

Теги:
#ПриватБанк #Банки #Кредиты #Деньги #Monobank #Монобанк