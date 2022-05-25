Как получить от банка деньги умершего родственника и не сесть при этом в тюрьму - полезный лайфхак

Ждать полгода по закону или рискнуть и получить сразу — два способа получить банковские депозит умершего родственника

В условиях продолжающейся российской агрессии может случиться так, что близкий человек умрет, оставив деньги на депозите или просто счёте в одном из банков. Как в таком случае вернуть эти деньги?

По закону нужно ждать полгода

Согласно статье 1228 Гражданского Кодекса Украины, депозитарный вклад в банке входит в состав наследства, получаемого наследником по закону и должно делиться в соответствии с законодательством между наследниками.

Как именно выглядит алгоритм получения банковского вклада по закону, "Телеграфу" рассказал адвокат Ростислав Кравец. По его словам процесс состоит из нескольких этапов:

прийти в банк со свидетельством о смерти, после чего банковский счет умершего блокируется;

оформить свое право наследования у нотариуса;

спустя полгода после смерти родственника, наследник получает нотариально заверенное свидетельство о принятии наследства, с которым (а также паспортом, идентификационным кодом и, возможно, свидетельством о смерти) может идти в банк, получать депозит и право распоряжения им.

"Процедура отработана давно и несмотря на военные действия каких-то особых сбоев в работе насколько мне известно, не бывает", — отмечает Ростислав Кравец.

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Ситуация может осложниться, если наследнику неизвестен банк в котором имеется депозит, в таком случае выяснением этого вопроса занимается нотариус. Также ньюанс, если наследников несколько – в таком случае если умерший не оставлял распоряжений насчет именно вклада, он делится в долях, предусмотренных законом.

А если нужно побыстрее – маленькая хитрость

Бывает так, что не все хотят или могут ждать полгода до момента получения законного права на средства в банках и тут есть одна хитрость. Можно просто снять деньги с карточного счета если речь идет о текущем счете на карточке, ПИН-код от которой известен.

"Если вы не хотите ждать полгода, и вы являетесь единственным наследником – так будет удобнее всего. В то же время если наследников хотя бы двое, и вы не планируете делиться деньгами, это может закончиться заявлением в полицию со стороны родственника и вами займутся правоохранители", — предупреждает о возможных последствиях подобных хитростей киевлянин Андрей, имеющий опыт в получении наследства от банка таким способом.

Тем временем украинские банки с 1 июня готовят своим клиентам хорошие новости в виде возврата услуги "Оплата частями" и окончания кредитных каникул для должников.