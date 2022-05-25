Як отримати від банку гроші померлого родича і не сісти у в’язницю — корисний лайфхак

Чекати півроку за законом або ризикнути і отримати одразу — два способи отримати банківські депозит померлого родича

В умовах російської агресії, що триває, може статися так, що близька людина помре, залишивши гроші на депозиті або просто рахунку в одному з банків. Як у такому разі повернути ці гроші?

За законом потрібно чекати півроку

Згідно зі статтею 1228 Цивільного Кодексу України, депозитарний внесок у банку входить до складу спадщини, одержуваної спадкоємцем згідно із законом та має ділитися відповідно до законодавства між спадкоємцями.

Як саме виглядає алгоритм отримання банківського вкладу згідно із законом, "Телеграфу" розповів адвокат Ростислав Кравець. За його словами, процес складається з декількох етапів:

прийти до банку із свідоцтвом про смерть, після чого банківський рахунок померлого блокується;

оформити своє право наслідування у нотаріуса;

через півроку після смерті родича, спадкоємець отримує нотаріально завірене свідоцтво про прийняття спадщини, з яким (а також паспортом, ідентифікаційним кодом та, можливо, свідоцтвом про смерть) може йти до банку, отримувати депозит та право розпорядження ним.

"Процедура відпрацьована давно і незважаючи на військові дії якихось особливих збоїв у роботі, наскільки мені відомо, не буває", — зазначає Ростислав Кравець.

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Ситуація може ускладнитися, якщо спадкоємцю невідомий банк, у якому є депозит, з’ясуванням цього питання займається нотаріус. Також є ще нюанс, якщо спадкоємців кілька – якщо померлий не залишав розпоряджень щодо саме вкладу, він ділиться в частках, передбачених законом.

А якщо потрібно якнайшвидше – маленька хитрість

Буває так, що не всі хочуть або можуть чекати півроку до моменту отримання законного права розпоряджатися коштами у банках і тут є одна хитрість. Можна просто зняти гроші з карткового рахунку, якщо йдеться про поточний рахунок на картці, ПІН-код від якої відомий.

"Якщо ви не хочете чекати півроку, і ви є єдиним спадкоємцем — так буде найзручніше. У той же час, якщо спадкоємців хоча б двоє, і ви не плануєте ділитися грошима, це може закінчитися заявою в поліцію з боку родича і вами займуться правоохоронці"., — попереджає про можливі наслідки подібних хитрощів киянин Андрій, який має досвід отримання спадщини від банку в такий спосіб.

Тим часом українські банки з 1 червня готують своїм клієнтам гарні новини у вигляді повернення послуги "Оплата частинами" та закінчення кредитних канікул для боржників.