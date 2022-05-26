Клієнтам Monobank хочуть повернути використання кредитних коштів, але є умова

Банкіри просять українців піти їм назустріч

Фахівці "Монобанку", який першим серед банків повернув можливість оплати покупок частинами, збираються відкрити українцям повний доступ до кредитних грошей. При цьому таку можливість отримають ті, хто погодиться виплачувати платежі за довоєнними ставками, а не заниженими нині.

Подробиці стали відомі від засновника фінустанови Олега Гороховського, повідомляє "Телеграф".

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Банкір зазначає, що їхня установа готова відновити видачу кредитом та вільне розпорядження цими грошима. Проте той відсоток виплат за кредитами, який "Монобанк" запровадив на час дії воєнного стану — 1,6%, не насичує систему достатньо, щоб мати таку можливість.

"Тому ми пропонуватимемо клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти, добровільно перейти на довоєнні умови", – пояснив Гороховський у своєму Telegram.

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До довоєнних умов належить кредитна місячна ставка у вигляді 3,1%. Проте "Монобанк" навіть у цьому готовий давати додаткові "плюшки" – збільшити таким клієнтам доступний кредитний ліміт.

Нагадаємо, що зараз моно-клієнти не можуть повною мірою використати кредитні гроші, адже діє кілька обмежень.

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