Як заблокувати банківську картку, якщо її було втрачено або вкрадено: інструкція

Зробити це досить просто, коли у вас під рукою є інструкція

Раніше ми вже розповідали вам про те, що потрібно робити, якщо банк заблокував картку. Однак іноді з різних причин людині необхідно зробити це і самій. Наприклад, якщо картку було викрадено або втрачено.

"Телеграф" підготував докладну інструкцію щодо того, як заблокувати банківську картку самостійно.

Коли потрібно блокувати картку?

Банківську картку необхідно заблокувати при крадіжці, списанні коштів у разі втрати картки з власної необережності, коли картку "зжував" банкомат.

Заблокувати картку необхідно для забезпечення безпеки ваших засобів. Однак це не означає, що ваша картка після блокування буде закрита, ви просто не зможете списати з неї кошти або розрахуватися.

Як заблокувати картку?

"ПриватБанк"

Блокування картки "ПриватБанку здійснюється через інтернет-банкінг або програму Privat24

Для блокування через інтернет-банкінг потрібно зайти через логін та пароль, вибрати розділ "Мої рахунки", потім вибрати потрібну картку, натиснути кнопку "Управління" та "Заблокувати".

Через програму Приват24 процедура приблизно така сама. Потрібно авторизуватися, вибрати кнопку "Карти", натиснути на "Заблокувати", тоді вибрати потрібну карту, після цього потрібно підтвердити паролем і все.

Крім того, картку можна заблокувати через банкомат "ПриватБанку". Для цього в меню потрібно знайти пункт Операції з картами, потім натиснути Заблокувати, потім написати номер картки та ввести пін-код.

"Монобанк"

Заблокувати картку "Монобанку" надзвичайно просто: необхідно лише вибрати в меню кнопку "заблокувати" картку та операція буде здійснена в один клік. Так само її потім можна розблокувати.

Крім того, для блокування картки Монобанку можна написати в службу підтримки в одному з месенджерів.

"Ощадбанк"

Зайдіть в "Ощад 24/7" або його мобільний додаток та виберіть розділ "Карти та рахунки". Натисніть на карті, яку хочете заблокувати, далі розділ "Сервіси та виписки", пункт "Блокування картки", виберіть причину блокування картки (втрата, крадіжка).

Крім того, можна заблокувати картку безпосередньо у відділенні банку, написавши заяву або зателефонувавши до кол-центру.

Раніше "Телеграф" писав, що "Приватбанк", як і багато інших банків, дозволив використовувати свої картки за кордоном. Зазначимо, що безготівковий розрахунок вигідніший, ніж знімання грошей у банкоматах.