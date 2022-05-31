Від кредитів до пенсій та тарифів – що зміниться для українців з 1 червня

Перший місяць літа принесе українцям чимало нововведень

Перший день літа, 1 червня, обіцяє українцям численні зміни як усередині країни, так і за її межами. Які саме зміни чекають на українців, розбирався "Телеграф".

Тарифи на газ зростуть, але населення не торкнеться

З 1 червня в Україні різко – майже вчетверо, зросте ціна на природний газ – з 7,42 до 29,29 грн за 1 кубометр. Щоправда, це зростання відбудеться виключно для підприємств теплокомуненерго, які займаються виробництвом теплової та електричної енергії.

У "Нафтогазі" поспішили заспокоїти українців, що зростання цін планове і ніяк не торкнеться зростання тарифів на тепло для населення, а прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що буде розроблено механізм компенсації для підтримки належного стану критичної інфраструктури.

Втім, деякі експерти припускають, що таким чином намагаються створити монополію "Нафтогазу" на газовому ринку країни.

Тариф на електроенергію залишається незмінним – 1,44 грн за 1 кВт/год за споживання до 250 кВт/год та 1,68 за перевищення цього показника. Влада обіцяє тримати його до кінця бойових дій.

Також немає інформації про зростання тарифів на воду або квартплату, рішення про що приймає НКРЕКУ та місцева влада міст.

Кредитних канікул більше не буде, а за нові позики доведеться платити більше

Набагато неприємнішою новиною для боржників стане той факт, що з 1 червня більшість українських банків скасовують кредитні канікули, встановлені з 1 березня. Так боржники, що брали, у "Приватбанку" або "Ощадбанку" повинні будуть з 1 червня проводити обов’язкові платежі за кредитами.

У "Монобанку" вирішили підсолодити пігулку — обіцяють повернути з 1 червня відсотки для охочих збільшити кредитний ліміт. Проте його зростання відразу спричинить підвищення ставки з 1,6% до 3,1%. Раніше у банку вже говорили про те, що знижена відсоткова ставка не дозволяє повноцінно розвивати або навіть утримувати рівень кредитування.

Пенсії отримуватимемо, як і раніше

Пенсійні виплати продовжуватимуться, проте проблеми виникнуть у тих жителів, хто опинився у тимчасовій окупації та отримував пенсії через "Укрпошту". Тепер гроші готівкою вони не зможуть отримати. Турбуватися не варто, гроші не пропадуть, щоправда, отримати їх можна буде лише виїхавши на підконтрольну Україні територію. Після цього необхідно звернутися до гарячої лінії "Укрпошти" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для виплати поштовим переказом або до Пенсійного фонду для виплати пенсії через "Ощадбанк" без відкриття рахунки.

Водночас у червні на українців очікує фінансова допомога від держави у розмірі від 612 до 4421 гривні залежно від того, до якої категорії належить її одержувач.

У ЄС більше не буде безкоштовного проїзду

Ще однією неприємною новиною, правда, не для всіх українців, а лише для біженців, які виїхали до ЄС, стане той факт, що з 1 червня п’ять країн вирішили скасувати безкоштовний проїзд.

Зміни стосуються громадського транспорту у Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині. Українцям пропонують компромісний варіант – купувати квитки зі знижкою.

Наприклад, у Чехії проїзд у будь-якому виді транспорту тарифікуватиметься на рівні 7 євро (приблизно 222,92 грн). У Німеччині купити квиток на будь-який громадський транспорт та регіональні поїзди можна буде за 9 євро (285,88 грн).

При цьому у Польщі збережуть безкоштовний проїздна деяких маршрутах.

Втім, будуть у червні і хороші новини, тож деякі українські пенсіонери з червня зможуть розраховувати на перерахунок пенсій, правда це стосуватиметься лише тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Таких в Україні , за даними ПФУ, налічується близько 2,7 млн осіб.