Пенсії у травні отримають не всі — що відбувається і як отримати

Пенсіонерам в умовах рекомендують подбати про отримання пенсії наперед

Незважаючи на бойові дії, держава Україна виконує свої соціальні зобов’язання перед власними громадянами, зокрема, забезпечує виплату пенсій.

Так, станом на 12 травня Пенсійний фонд України звітував про фінансування пенсій у травні на 25,6 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн буде виплачено через "Укрпошту", а решту — через уповноважені банки.

Із цієї суми банки заплатили усі 100% нарахованих ним пенсій, а ось "Укрпошта" віддала лише 64,41%. Причиною цього є об’єктивні труднощі, пов’язані з неможливістю доставити гроші до деяких населених пунктів через агресію росії проти України.

"Укрпошта" платить не всі пенсії, але гроші не пропадуть

Так, якщо "Укрпошта" не має технічної можливості доставити пенсії до району проведення бойових дій, то цю суму можна направити на рахунки в "Ощадбанку" та отримати її пізніше з паспортом та ідентифікаційним кодом у безпечному місці. А можна вибрати інший банк та отримати гроші там.

У разі переїзду в інше місто із зони бойових дій необхідно звернутися на гарячу лінію "Укрпошти" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для виплати поштовим переказом або до Пенсійного фонду для виплати пенсії через "Ощадбанк" без відкриття рахунку

Захисники України та родичі загиблих отримали пенсії та гарантії від держави

За інформацією Міністерства соціальної політики України, було змінено статус українських захисників та членів їхніх сімей.

Так, особи, які брали безпосередню участь у захисті України, отримали право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками — 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

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Сім’ї загиблих захисників України отримають пенсію, мінімальний розмір якої складе 7800 гривень на кожного з батьків або членів подружжя, 6100 гривень на кожну дитину. При цьому за підсумками квітня приблизно 2,2 тисячі сімей загиблих військовослужбовців отримали підвищену пенсію в середньому на 1500 гривень більше ніж у березні.

Тепер усі ці соціальні та пенсійні гарантії від держави отримають і бійці територіальної оборони України.

Усиновлення дітей підтримають підвищеною пенсією

Також, за словами міністра соцполітики України Марини Лазебної, Кабмін ухвалив рішення, за яким єдиний соціальний внесок нараховуватиметься і оплачуватиметься за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення, незалежно від того, працюють вони чи ні.

Таким чином, це дозволить усім вищезгаданим категоріям розраховувати на більш високу пенсію при її нарахуванні.

"Таке зміцнення соціального захисту вихователів та прийомних батьків особливо актуальне зараз, адже потреба у їхніх послугах у військовий та повоєнний період може збільшитись", — заявила Марина Лазебна.

Загалом держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання перед українцями, щоправда, у травні було змінено умови отримання фінансової допомоги для деяких категорій її одержувачів.