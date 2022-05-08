Родичам загиблих військових збільшили пенсії: подробиці

Пенсію призначають батькам, подружжю та дітям

Після квітневого перерахунку пенсій родичам загиблих військовослужбовців збільшили виплати. У середньому пенсії збільшились на 1,5 тисячі гривень.

За даними Мінсоцполітики, перерахунок вплинув на виплати більш ніж 2,2 тисячам людей.

Чому росії не виграти війну проти України?

Мінімальна пенсія для членів сімей загиблих військових складає на травень:

6100 грн — для кожної дитини

7800 грн — для кожного з батьків і подружжя.

Нагадаємо, що пенсійне забезпечення стосується не лише кадрових військових, а й загиблих добровольців ТРО. З квітня на них розширено підвищені пенсійні гарантії.

Також для тих, хто став на захист України від військової агресії росії, передбачено право вийти на пенсію за віком достроково: чоловікам у 55 років (за наявності не менше 25 років страхового стажу), а жінкам — у 50 (не менше 20 років стажу).

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Сили тероборони в перші дні прийняли до своїх лав сто тисяч людей, і після перемоги формування стануть частиною оновленої оборонної системи України.

Як раніше писав "Телеграф", напередодні Верховна Рада ухвалила документ, який розширює зону дій територіальної оборони.