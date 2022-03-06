Україна нарощує м’язи: скільки людей вступило до ТРО з початку вторгнення

Після війни сили ТРО стануть частиною системи оборони України

Усього за 10 днів минулих з початку вторгнення Росії Україну ряди сил територіальної оборони поповнилися сотнею тисяч бійців.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

"З початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців", — йдеться у повідомленні.

Там також поінформували, що після війни сили ТРО нікуди не подінуться, а стануть частиною нової системи оборони нашої країни.

"Дякуємо кожному сміливому українцю та українці, яка демонструє разом з нами незламний дух українського воїна!", — додали в НГУ.

Як повідомлялося раніше, вторгнення росії в Україну почалося рано-вранці 24 лютого, однак плани окупантів зі швидкого захоплення найбільших міст нашої країни провалилися, а російські війська зіткнулися з запеклим опором як військовослужбовців, так і простого народу.

Так, за даними на 5 березня, кількість убитих російських солдатів вже досягає 10 тисяч.

Водночас як показують опитування, серед росіян за останній тиждень зросла підтримка дій кривавого диктатора володимира путіна, тому на швидке завершення війни поки що розраховувати не доводиться.