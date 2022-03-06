Укр

Украина наращивает мышцы: сколько людей вступили в ТРО с начала вторжения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Украинцы массово идут в силы территориальной обороны Новость обновлена 06 марта 2022, 00:47
Украинцы массово идут в силы территориальной обороны

После войны силы ТРО станут частью системы обороны Украины

Всего за 10 дней прошедших с начала вторжения россии Украину ряды сил территориальной обороны пополнились сотней тысяч бойцов.

Об этом проинформировала пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", — говорится в сообщении.

Там также проинформировали, что после войны силы ТРО никуда не денутся, а станут частью новой системы обороны нашей страны.

"Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина!", — добавили в НГУ.

Как сообщалось ранее, вторжение россии в Украину началось ранним утром 24 февраля, однако планы оккупантов по быстрому захвату крупнейших городов нашей страны провалились, а российские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением как военнослужащих, так и простого народа.

Так по данным на 5 марта, количество убитых российских солдат уже достигает 10 тысяч.

Вместе с тем, как показывают опросы, среди россиян за последнюю неделю выросла поддержка действий кровавого диктатора владимира путина, так что на скорое завершение войны пока рассчитывать не приходится.

Теги:
#Украина #Россия #Нацгвардия
Всё завершится в течение 3-4 месяцев, прогнозирует эксперт
Украина
путина будут свергать, россия будет терять, а Украина вернет все свое – прогноз военного эксперта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Всё завершится в течение 3-4 месяцев, прогнозирует эксперт
путина будут свергать, россия будет терять, а Украина вернет все свое – прогноз военного эксперта
Дата публикации
Категория
Вооруженные силы Украины дают жесткий отпор врагу
"Позиции только укрепляются": глава Николаевской ОГА объяснил, почему у россиян нет никаких шансов в Украине
Дата публикации
Категория
Оккупанты бросают неуправляемые бомбы прямо на жилые кварталы Чернигова
Оккупанты сбросили на мирные кварталы Чернигова сверхмощные авиабомбы (фото)
Дата публикации
Категория
Украинцы массово идут в силы территориальной обороны
Украина наращивает мышцы: сколько людей вступили в ТРО с начала вторжения
Дата публикации
Категория
Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной
Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города