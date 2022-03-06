Украина наращивает мышцы: сколько людей вступили в ТРО с начала вторжения

После войны силы ТРО станут частью системы обороны Украины

Всего за 10 дней прошедших с начала вторжения россии Украину ряды сил территориальной обороны пополнились сотней тысяч бойцов.

Об этом проинформировала пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", — говорится в сообщении.

Там также проинформировали, что после войны силы ТРО никуда не денутся, а станут частью новой системы обороны нашей страны.

"Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина!", — добавили в НГУ.

Как сообщалось ранее, вторжение россии в Украину началось ранним утром 24 февраля, однако планы оккупантов по быстрому захвату крупнейших городов нашей страны провалились, а российские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением как военнослужащих, так и простого народа.

Так по данным на 5 марта, количество убитых российских солдат уже достигает 10 тысяч.

Вместе с тем, как показывают опросы, среди россиян за последнюю неделю выросла поддержка действий кровавого диктатора владимира путина, так что на скорое завершение войны пока рассчитывать не приходится.