"Хотят ли русские войны? Хотят": в россии растет поддержка вторжения в Украину

Жители рф доверяют своей армии.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стали известны результаты опроса россиян касательно войны на территории соседней страны. Данные ужасают.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 5 марта доступны на сайте организации.

По данным ВЦИОМ, 71% россиян поддерживают войну в Украине. Лишь каждый пятый не поддерживает ведение "специальной операции", а 8% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. При этом 84% россиян доверяют своей армии, которая уже много дней бомбит украинцев. К слову, 46% россиян считают, что военные действия в Украине преследуют цели защитить россию от постройки баз НАТО на территории Украины.

Добавим, что по итогам прошлого опроса ВЦИОМ за 28 февраля 68% россиян поддерживали "военную операцию" в Украине.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с кровавым диктатором владимиром путиным и передал ему предложение Владимира Зеленского. Президент Украины ранее обозначил вопросы, которые хочет обсудить с президентом рф.