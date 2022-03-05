Эрдоган и Путин созвонились из-за Зеленского: что обсуждали

В Турции хотят стать посредником между Киевом и Москвой.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с кровавым диктатором владимиром путиным. Стороны обсуждали украинский вопрос.

Об этом сообщил советник президента Турции Ибрагим Калын, передает "Украинская правда".

Калын отметил, что во время телефонного разговора президент Турции передал путину слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о своей готовности встретиться с путиным в Турции.

"Эрдоган уже передал это сообщение путину. Мы продолжим работу в этом направлении. Такая встреча безусловно положительно повлияет на предотвращение войны, уменьшение насилия и сокращение количества жертв. Как Турция, мы готовы внести свой вклад", — заявил Калын.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с путиным в любом турецком городе.

"Я готов встретиться с Путиным в Стамбуле, Анкаре, где он пожелает", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, о чем будет говорить с путиным, если такая встреча состоится.