Росіяни не бачили таких втрат і в найстрашнішому сні: нове звернення Зеленського

Українці продовжують незламно витримувати будь-які вибрики окупантів

Глава української держави Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію в країні на ранок 5 березня, заявив, що російські окупанти і в нічному жахітті не могли уявити, що отримають таку відсіч. Тим часом Україна продовжує боротися проти ворожого наступу вже десятий день поспіль.

Про це він заявив під час свого традиційного звернення до нації.

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"Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових , — підкреслив Зеленський. — Хлопці по 18, по 20 років. Зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не могли пояснити, за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла дати цим своїм людям щось інше, крім смерті".

Президент також наголосив, що останні десять днів для України вже злилися в одну, дуже тривалу добу, проте наш народ продовжує давати відсіч противнику на всіх можливих фронтах.

"Одночасно захищаємо державу. Одинаково рятуємо людей. Країна більше не знає вихідних. Не має значення, що на годиннику. Не має значення, що в календарі. І так — до перемоги", — зазначив політик.

Під час виступу Володимир Зеленський звернувся із вдячністю до іноземних партнерів, які роблять усе можливе, аби Україна встояла перед російським навалом. Згадав і про плани на майбутнє — розповів, що ми маємо вже попередні плани, як відбудовуватимемо все зруйнованою війною.

Також серед важливих кроків він відзначив і перші зрушення у переговорах із Росією.

"Містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні". Маріуполь та Волноваха. Щоб урятувати людей", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент був дуже незадоволений рішенням НАТО відмовити у створенні безпольотної зони над Україною. Це могло б захистити десятки населених пунктів від авіаційних атак ворога. Під час свого вечірнього виступу 5 березня він звинуватив Європу в боягузтві та зазначив, що зараз у військовому вогні можна легко спалити Будапештський меморандум.