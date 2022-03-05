Чи хочуть росіяни війни? Хочуть": у Росії зростає підтримка вторгнення в Україну

Жителі росії довіряють своїй армії.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну стали відомі результати опитування росіян щодо війни на території сусідньої країни. Цифри жахають.

Результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) за 5 березня доступні на сайті організації.

За даними ВЦВГД, 71% росіян підтримують війну в Україні. Лише кожен п’ятий не підтримує ведення "спеціальної операції", а 8% респондентів не змогли відповісти на це питання. При цьому 84% росіян довіряють своїй армії, яка вже багато днів бомбардує українців. До речі, 46% росіян вважають, що військові дії в Україні мають на меті захистити росію від будівництва баз НАТО на території України.

Додамо, що за підсумками минулого опитування ВЦВГД за 28 лютого 68% росіян підтримували "військову операцію" в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зателефонував кривавому диктатору володимиру путіну і передав йому пропозицію Володимира Зеленського. Президент України раніше окреслив питання, які хоче обговорити з президентом росії.