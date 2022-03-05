Ердоган та Путін зідзвонилися через Зеленського: що обговорювали

У Туреччині хочуть стати посередником між Києвом та Москвою.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів розмову з кривавим диктатором володимиром путіним. Сторони обговорювали українське питання.

Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає "Українська правда".

Калин зазначив, що під час телефонної розмови президент Туреччини передав путіну слова президента України Володимира Зеленського, який заявив про свою готовність зустрітися з очільником кремля у Туреччині.

"Ердоган вже передав це повідомлення путіну. Ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Така зустріч безумовно позитивно вплине на запобігання війні, зменшення насильства та зменшення кількості жертв. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок", — заявив Калин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з путіним у будь-якому турецькому місті.

"Я готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі, Анкарі, де він забажає", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, про що говоритиме з путіним, якщо така зустріч відбудеться.