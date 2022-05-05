Пенсії у зоні бойових дій: як отримати

Виплату пенсій за травень розпочато з 4 числа

Багато українців через війну змушені були залишити свої будинки та стати внутрішніми переселенцями в Україні, виїхати за кордон чи залишилися в зоні проведення бойових дій. Частина з них є пенсіонерами, які отримують виплати від держави.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, якщо неможливо доставити пенсію за місцем проживання отримувача, є кілька варіантів отримання виплат.

Рішення уряду полягає в тому, що якщо "Укрпошта" не має технічної можливості доставити пенсії в район проведення бойових дій, то цю суму можна направити на рахунки в "Ощадбанку". За умови договору з банком, гроші можна буде отримати пізніше з паспортом та ідентифікаційним кодом у безпечному місці. Також можна обрати інший банк – пенсію переведуть на рахунок у ньому.

Якщо з Ощадбанком пенсіонер не хоче укладати договір і хоче отримувати як раніше — ця можливість надається за певних умов із збереженням пенсії. Пенсію буде доставлено за місцем проживання після відновлення такої можливості у "Укрпошти".

Список населених пунктів, куди не можуть доставити пенсію поштою, затверджується з військовими адміністраціями.

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Якщо ви змінили місце проживання, тобто можливість отримання через пошту в іншому місці. Для цього необхідно звернутися до гарячої лінії "Укрпошти" для виплати поштовим переказом або до Пенсійного фонду для виплати пенсії через "Ощадбанк" без відкриття рахунку. Зазначимо, що минулої доби до пенсійного фонду звернулися 4749 осіб для отримання виплат в іншому відділенні "Укрпошти" та 5842 особи — для отримання грошового переказу через міжнародну систему платежів.

Раніше "Телеграф" писав, що допомогу в Україні можуть отримати внутрішні переселенці. Першим кроком має стати набуття відповідного статусу. При цьому вже з травня допомога зміниться і виплачуватиметься не всім.