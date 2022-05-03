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Рада розширила можливості бійців тероборони: що дозволили

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Український захисник Новина оновлена 03 травня 2022, 15:28
Український захисник

В Україні внесли зміни до закону "Про основи національного спротиву"

Верховна Рада прийняла рішення дозволити бійцям тероборони виконувати задачі в зоні бойових дій за межами своєї Громади. Відповідний законопроєкт підтримали 338 народних обранців.

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Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" був оприлюднений на офіційному сайті ВРУ.

Варто відзначити, що до прийняття вищевказаного рішення громадяни, які перебували у складі тероборони виконували завдання виключно в межах територій, які відносились до складу конкретної територіальної громади. В рамках прийнятого народними депутатами законопроєкту передбачається розширення зони виконання завдань бійцями ТрО.

Якщо детальніше, то відтепер добровольці виконуватимуть завдання територіальних оборон по всій території України, включно з районами ведення бойових дій. До цього переліку входять і тимчасово окуповані росіянами території.

Рішення щодо виконання завдань бійців ТрО на території районів, де ведуться бойові дії, прийматиме Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Харківщині бійці тероборони ефектно знищили БМП російських окупантів.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Закон #Тероборона
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