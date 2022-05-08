Укр

Родственникам погибших военных увеличили пенсии: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Согласно обновлению законодательства, на пенсию право имеют также родственники погибших добровольцев Новость обновлена 08 мая 2022, 08:27
Согласно обновлению законодательства, на пенсию право имеют также родственники погибших добровольцев

Пенсию назначают родителям, супругам и детям

После апрельского перерасчета пенсий, родственникам погибших военнослужащих увеличили выплаты. В среднем пенсии увеличились на 1,5 тысячи гривен.

Согласно данным Минсоцполитики, перерасчет повлиял на выплаты для более чем 2,2 тысячи людей.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Минимальная пенсия для членов семей погибших военных составляет на май:

  • 6100 грн — для каждого ребенка
  • 7800 — для каждого родителя и супруга.

Напомним, что пенсионное обеспечение касается не только кадровых военных, но и погибших добровольцев ТРО. С апреля на них расширены повышенные пенсионные гарантии.

Также для тех, кто встал на защиту Украины от военной агрессии россии предусмотрено право выйти на пенсию по возрасту досрочно: мужчинам в 55 лет (при наличии не менее 25 лет страхового стажа), а женщинам — в 50 (не менее 20 лет стажа).

Силы теробороны в первые дни приняли в свои ряды сто тысяч человек, и после победы формирования станут частью обновленной оборонной системы Украины.

Как ранее писал "Телеграф", накануне Верховная Рада приняла документ, расширяющий зону действий территориальной обороны.

Теги:
#Минсоцполитики #Военные #Пенсии
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