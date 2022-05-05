Пенсии в зоне боевых действий: как получить

Выплата пенсий за май начата с 4 числа

Многие украинцы из-за войны вынужденны были покинуть свои дома и стать внутренними переселенцами в Украине, выехать за рубеж или остались в зоне проведения боевых действий. Часть из них — пенсионеры, которые получают выплаты от государства.

Как сообщают в Пенсионном фонде, если невозможно доставить пенсию по месту проживания получателя, есть несколько вариантов для получения выплат.

Решение правительства состоит в том, что если у "Укрпочты" нет технической возможности доставить пенсии в район проведения боевых действий, то эту сумму можно направить на счета в "Ощадбанке". При договоре с банком, деньги можно будет получить позднее с паспортом и идентификационным кодом в безопасном месте. Также можно выбрать другой банк — пенсию переведут на счет в нем.

Если с "Ощадбанком" пенсионер не хочет заключать договор и хочет получать как раньше — эта возможность предоставляется при определенных условиях с сохранением пенсии. Пенсия будет доставлена по месту жительства после восстановления такой возможности у "Укрпочты".

Список населенных пунктов, куда не могут доставить пенсию почтой, утверждается с военными администрациями.

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Если вы поменяли место жительства, то есть возможность получения через почту в другом месте. Для этого необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты" для выплаты почтовым переводом либо в Пенсионный фонд для выплаты пенсии через "Ощадбанк" без открытия счета. Отметим, что за минувшие сутки в пенсионный фонд обратились 4749 человек для получения выплат в другом отделении "Укрпочты" и 5842 человека — для получения денежного перевода через международную систему платежей.

Ранее "Телеграф" писал, что помощь в Украине могут получить внутренние переселенцы. Первым шагом должно стать получение соответствующего статуса. При этом уже с мая помощь изменится и будет выплачиваться не всем.