Пенсии в мае получат не все – что происходит и как получить

Пенсионерам в условиях рекомендуют позаботиться о получении пенсии заранее

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, государство Украина выполняет свои социальные обязательства перед собственными гражданами, в частности, обеспечивает выплату пенсий.

Так, по состоянию на 12 мая Пенсионный фонд Украины отчитался о финансировании пенсий в мае на 25,6 млрд грн, из которых 7,7 млрд грн будут выплачены через "Укрпочту", а остальное — через уполномоченные банки.

Из этой суммы банки заплатили все 100% начисленных им пенсий, а вот "Укрпочта" отдала лишь 64,41%. Причиной тому объективные трудности, связанные с невозможностью доставить деньги в некоторые населенные пункты из-за агрессии россии против Украины.

"Укрпочта" платит не все пенсии, но деньги не пропадут

Так, если у "Укрпочты" нет технической возможности доставить пенсии в район проведения боевых действий, то эту сумму можно направить на счета в "Ощадбанке" и получить ее позднее с паспортом и идентификационным кодом в безопасном месте. А можно выбрать другой банк и получить деньги там.

В случае переезда в другой город из зоны боевых действий необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для выплаты почтовым переводом либо в Пенсионный фонд для выплаты пенсии через "Ощадбанк" без открытия счета

Защитники Украины и родственники погибших получили пенсии и гарантии от государства

По информации Министерства социальной политики Украины был изменен статус украинских защитников и членов их семей.

Так, лица принимавшие непосредственное участие в защите Украины получили право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами — 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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Семьи же погибших защитников Украины получат пенсию, минимальный размер которой составит 7800 гривен на каждого из родителей или супругов, 6100 гривен на каждого ребенка. При этом по итогам апреля примерно 2,2 тысяч семей погибших военнослужащих получили повышенную пенсию в среднем на 1500 гривен больше чем в марте.

Теперь все эти социальные и пенсионные гарантии от государства получат и бойцы территориальной обороны Украины.

Усыновление детей поддержат повышенной пенсией

Также по словам министра соцполитики Украины Марины Лазебной, Кабмин принял решение, по которому единый социальный взнос будет начисляться и оплачиваться за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, получающих денежное довольствие, независимо от того, работают они или нет.

Таким образом это позволит всем вышеперечисленным категориям рассчитывать на более высокую пенсию при ее начислении.

"Такое укрепление социальной защиты воспитателей и приемных родителей особенно актуально сейчас, ведь потребность в их услугах в военный и послевоенный период может увеличиться", — заявила Марина Лазебная.

В целом государство продолжает выполнять свои социальные обязательства перед украинцами, правда в мае были изменены условия получения финансовой помощи для некоторых категорий ее получателей.