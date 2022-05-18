Часть украинцев получит в июне доплату к пенсии: кому и сколько выплатят

Обычно такие выплаты приходят в мае, но сейчас помешала война

В июне украинцев ждет получение специальных выплат для ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Такая финпомощь является ежегодной и обычно приходит пенсионерам в мае, однако в 2022-м году полномасштабное вторжение россии слегка изменило планы государства.

Кто именно может рассчитывать на июньские доплаты и в каком размере они ожидаются, рассказали в "ТСН".

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Сообщается, что финансовая помощь от государства будет выплачена, как и стандартная пенсия, никаких дополнительных обращений украинцам делать не нужно.

В целом же, доплаты следует ожидать:

лицам, имеющим инвалидность впоследствии войны и бывшим малолетним (на момент заключения не было 14 лет) заключенным концлагерей, гетто и т.п., которые признаны лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, трудового увечья и других причин: І группы — 4421 грн, II группы — 3906 грн, III группы — 3391 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (на момент заключения не было 18 лет) заключенным концлагерей, гетто и т.п., а также детям, родившимся в местах принудительно содержания — 1491 грн;

лицам, имеющим особенные заслуги перед Родиной — 4421 грн;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью из-за войны; супругам умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились снова — 966 грн;

родственникам погибших защитников и защитниц Украины — 966 грн;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, лицам, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизанов, подпольников, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 612 грн.

Добавим, что на период войны информация о получателях как пенсии, так и доплат была максимально сокрыта — во избежание утечки персональных данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не все украинцы могут получить свои пенсии за май.

Также мы писали, когда Украина из-за войны может столкнуться с проблемой нехватки денег для оформления положенных пенсионных выплат.