В Украине заговорили о сокращении пенсий: министр назвал условия и сроки

Уже в ближайшие 3-4 месяца пенсионеры могут не получить свои пенсии, министр финансов назвал причину

Хотя в условиях продолжающейся российской агрессии государство продолжает выполнять свои социальные обязательства, выплачивая пенсии и соцвыплаты, уже в ближайшее время с финансированием этих статей может возникнуть проблема.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью The Economist.

Контрольный срок август-сентябрь

Однако российская агрессия пробила серьезную брешь в бюджете Украины, дефицит которого в месяц с началом войны составляет 5 миллиардов долларов. При этом международная финансовая помощь за время военных действий составила всего 4,5 млрд при необходимости в 15 млрд долларов.

В результате, пишет The Economist, министр финансов прогнозирует что если война продлится больше, чем еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры.

Под последними министр понимает рост налогов с одновременным сокращением расходов, понятно, что в военное время экономить на армии не будут, поэтому "под нож" скорее всего пойдут именно расходы на социальную сферу.

В результате уже к августу-сентябрю госбюджет может столкнуться со сложностями в выполнении своих социальных обязательств, что возможно повлечет за собой перебои в выплате пенсий и социальной помощи.

Особенно болезненной в этом смысле может стать выплата субсидий и льгот на услуги ЖКХ для малоимущих украинцев. Так, за апрель на эти нужды были потрачены 5,7 млрд грн.

При этом еще в 2021 году с финансированием субсидий возникали проблемы, из-за неправильного подсчета в бюджете пришлось дополнительно изыскивать 12 миллиардов гривен в конце года.

Вместе с тем уже сейчас далеко не все украинские пенсионеры могут получить свои пенсии. Речь идет о тех, кто получал свои выплаты через "Укрпочту" и оказался на временно оккупированных территориях. Однако эти деньги не пропадут, их можно направить на счета в "Ощадбанке" и получить позднее с паспортом и идентификационным кодом в безопасном месте. А можно выбрать другой банк и получить деньги там.