В Україні заговорили про скорочення пенсій: міністр назвав умови та терміни

Вже найближчими 3-4 місяцями пенсіонери можуть не отримати свої пенсії, міністр фінансів назвав причину

Хоча в умовах російської агресії, що триває, держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання, виплачуючи пенсії та соцвиплати, вже найближчим часом з фінансуванням цих статей може виникнути проблема.

Про це Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив в інтерв’ю The Economist.

Контрольний термін серпень-вересень

Проте російська агресія пробила серйозний пролом у бюджеті України, дефіцит якого за місяць із початком війни становить 5 мільярдів доларів. При цьому міжнародна фінансова допомога за час воєнних дій склала всього 4,5 млрд. при необхідності в 15 млрд. доларів.

В результаті, пише The Economist, міністр фінансів прогнозує, що якщо війна триватиме більше, ніж ще три-чотири місяці, знадобляться хворобливі заходи.

Під останніми міністр розуміє зростання податків із одночасним скороченням витрат, зрозуміло, що у воєнний час економити на армії не будуть, тому "під ніж" швидше за все підуть саме витрати на соціальну сферу.

В результаті вже до серпня-вересня держбюджет може зіткнутися зі складнощами у виконанні своїх соціальних зобов’язань, що, можливо, спричинить перебої у виплаті пенсій та соціальної допомоги.

Особливо болючим у цьому сенсі може стати виплата субсидій та пільг на послуги ЖКГ для незаможних українців. Так, за квітень на ці потреби було витрачено 5,7 млрд грн.

При цьому ще у 2021 році з фінансуванням субсидій виникали проблеми, через неправильний підрахунок у бюджеті довелося додатково шукати 12 мільярдів гривень наприкінці року.

Натомість уже зараз далеко не всі українські пенсіонери можуть отримати свої пенсії. Йдеться про тих, хто отримував свої виплати через "Укрпошту" та опинився на тимчасово окупованих територіях. Однак ці гроші не пропадуть, їх можна направити на рахунки в Ощадбанку і отримати пізніше з паспортом та ідентифікаційним кодом у безпечному місці. А можна вибрати інший банк та отримати гроші там.