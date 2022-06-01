Доллар в обменниках будет ещё дешевле: аналитик назвал "нижнюю" цену

Валюта в обменниках будет дешеветь

В Украине в последние дни на валютном рынке наблюдается обвал курса доллара к гривне. Так за несколько дней его стоимость снизилась с 38,0 до 35,5 гривны и, по мнению экономиста, тенденция может сохраниться.

В частности финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии РБК-Украина высказал мнение, что доллар стремиться к отметке в 33 гривны, что будет являться рыночным консенсусом.

Он отмечает, что ограничения, которые вводились НБУ и имели исключительно временный характер и были направлены на защиту населения от спекуляций.

По словам Шапрана рынок наличной валюты является относительно небольшим в сравнении с банковским безналичным, а потому возвращение банков на рынок позволило очень быстро сбить спекулятивные настроения.

Он отметил, что в первые дни после отмены ограничений оставались некоторые обменники, которые еще пытались продавать доллар по 38,5, однако здравый смысл и конкуренция все же победили, что ведет к сближению наличного и карточного курсов. Это также привело к тому, что многие обменники начали играть на понижение доллара.

"Если не будет отрицательных новостей от наших зарубежных доноров или с фронтов, то наличный курс продажи доллара в ближайшие недели будет направляться к отметке 33,0 грн за доллар", — сказал Шапран и добавил, что он и будет тем консенсусом, который уже сложился у банков по карточным курсам.

Как сообщалось, о том, что значительных скачков курса доллара в Украине в июне не будет ранее заявляли и представители отечественных банков. Они ожидают, что рынок постепенно стабилизируется, а потому повторения того, что происходило в нашей стране весной ждать уже не стоит.