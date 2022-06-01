Долар в обмінниках буде ще дешевшим: аналітик назвав "нижню" ціну

Валюта в обмінниках буде дешевшати

В Україні останніми днями на валютному ринку спостерігається обвал курсу долара до гривні. Так, за кілька днів його вартість знизилася з 38,0 до 35,5 гривні і, на думку економіста, тенденція може зберегтися.

Зокрема фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі РБК-Україна висловив думку, що долар буде йти позначки 33 гривні, що стане ринковим консенсусом.

Він зазначає, що обмеження, які запроваджувалися НБУ мали виключно тимчасовий характер та були спрямовані на захист населення від спекуляцій.

За словами Шапрана, ринок готівкової валюти є відносно невеликим у порівнянні з банківським безготівковим, а тому повернення банків на ринок дозволило дуже швидко збити спекулятивні настрої.

Він зазначив, що в перші дні після скасування обмежень залишалися деякі обмінники, які ще намагалися продавати долар по 38,5, проте здоровий глузд і конкуренція все ж таки перемогли, що приведе до зближення готівкового та карткового курсів. Це також призвело до того, що багато обмінників почали грати на зниження долара.

"Якщо не буде негативних новин від наших закордонних донорів або з фронтів, то готівковий курс продажу долара найближчими тижнями спрямовуватиметься до позначки 33,0 грн за долар ", — сказав Шапран і додав, що він і буде тим консенсусом, який уже склався. у банків за картковими курсами.

Як повідомлялося, про те, що значних стрибків курсу долара в Україні у червні не буде раніше заявляли і представники вітчизняних банків. Вони очікують, що ринок поступово стабілізується, а тому повторення того, що відбувалося в нашій країні, навесні чекати вже не варто.